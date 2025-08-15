Credia Bank: Συμφωνία ορόσημο για την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο

Αμαλία Κάτζου

Σε μια κίνηση με εθνικό πρόσημο προχώρησε η Credia Bank (πρώην Αττικής), με την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας που ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η HSBC Μάλτας οι δύο πλευρές ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holding στην HSBC Μάλτας με το υπόλοιπο ποσοστό να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της Credia Bank, η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος και από το ΤΧΣ.

Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, το μεριδιος αγοράς φτάνει το 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για την Credia Bank η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο άλμα. Έαν αναλογιστεί κανείς ότι πριν την απόφαση εξυγίανσης της οι προοπτικές ήταν ομιχλώδεις και οι κεφαλαιακές της ανάγκες μεγάλες, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της με αυξανόμενη κερδοφορία.

Ελέννη Βρεττού



Σημειώνεται επίσης ότι η μετοχική συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα, σε έναν μόνο χρόνο, έχει αξία ίση με το σύνολο της επένδυσης του, γεγονός πρωτοφανές για τα μέχρι τώρα δεδομένα συμμετοχής του ΤΧΣ σε όλες τις τράπεζες που έχει επενδύσει. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την Credia Bank θα κάνει exit με σημαντική κερδοφορία, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί ένα χρόνο πριν όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Credia Bank) και τα κέρδη που προκύπτουν.

