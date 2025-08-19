Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι 150.000 οδηγοί από τους συνολικά 350.000 δεν είχαν ΚΤΕΟ σε ισχύ και οι 90.000 δεν είχαν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας

Newsbomb

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 350.000 οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα γιατί εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παρανόμως στην πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση του Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι 150.000 οδηγοί από τους συνολικά 350.000 δεν είχαν ΚΤΕΟ σε ισχύ και οι 90.000 δεν είχαν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Στην πλειοψηφία τους διαπιστώθηκαν διπλές ή και τριπλές παραβάσεις: ανασφάλιστα οχήματα, χωρίς ΚΤΕΟ και με απλήρωτα τέλη. Το παράδοξο, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη είναι ότι αρκετά από τα οχήματα που βρέθηκαν ανασφάλιστα, έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους, γεγονός που δείχνει ότι κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν τέλη, αλλά φρόντισαν να ασφαλίσουν το όχημά τους, δημιουργώντας ένα αντιφατικό σκηνικό που καθιστά αναγκαία την οριστική εκκαθάριση του Μητρώου I.X.

Οι πρώτες ειδοποιήσεις για τα πρόστιμα αναμένεται να σταλούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο.

Ποια είναι τα πρόστιμα

  • 250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα
  • 400 ευρώ για την έλλειψη ΚΤΕΟ
  • Διπλάσια ποσά για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
  • Έως 10.000 ευρώ αν το όχημα βρίσκεται σε δηλωμένη ακινησία και εντοπιστεί να κυκλοφορεί

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενώ αν συμμορφωθούν μέσα σε 10 ημέρες (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη) τα πρόστιμα διαγράφονται. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν, και σε επανέλεγχο από 3 έως 12 μήνες αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

08:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στη League Phase – Το πρόγραμμα των playoffs

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι δεν φτιάχνουν τούνελ αλλά ανατινάζουν τα βουνά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο ενηλίκων - Άγγιξε το στήθος μοντέλο σε δήθεν έλεγχο

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη στο Κασμίρ «ζωντάνεψε» ξανά έπειτα από 30 χρόνια - Οι λωτοί νίκησαν τη λάσπη - Βίντεο

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου δίνει παράταση ζωής στους κινητήρες εσωτερικής καύσης

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η Xiaomi δίνει μαθήματα στη… Ferrari

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο ενηλίκων - Άγγιξε το στήθος μοντέλο σε δήθεν έλεγχο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη στο Κασμίρ «ζωντάνεψε» ξανά έπειτα από 30 χρόνια - Οι λωτοί νίκησαν τη λάσπη - Βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ