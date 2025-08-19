Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

Τουλάχιστον 350.000 οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα γιατί εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παρανόμως στην πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση του Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι 150.000 οδηγοί από τους συνολικά 350.000 δεν είχαν ΚΤΕΟ σε ισχύ και οι 90.000 δεν είχαν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Στην πλειοψηφία τους διαπιστώθηκαν διπλές ή και τριπλές παραβάσεις: ανασφάλιστα οχήματα, χωρίς ΚΤΕΟ και με απλήρωτα τέλη. Το παράδοξο, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη είναι ότι αρκετά από τα οχήματα που βρέθηκαν ανασφάλιστα, έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους, γεγονός που δείχνει ότι κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν τέλη, αλλά φρόντισαν να ασφαλίσουν το όχημά τους, δημιουργώντας ένα αντιφατικό σκηνικό που καθιστά αναγκαία την οριστική εκκαθάριση του Μητρώου I.X.

Οι πρώτες ειδοποιήσεις για τα πρόστιμα αναμένεται να σταλούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο.

Ποια είναι τα πρόστιμα

250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

400 ευρώ για την έλλειψη ΚΤΕΟ

Διπλάσια ποσά για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Έως 10.000 ευρώ αν το όχημα βρίσκεται σε δηλωμένη ακινησία και εντοπιστεί να κυκλοφορεί

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενώ αν συμμορφωθούν μέσα σε 10 ημέρες (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη) τα πρόστιμα διαγράφονται. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν, και σε επανέλεγχο από 3 έως 12 μήνες αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.