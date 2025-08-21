ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 που δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν στην πλατφόρμα φαινόμενα φοροδιαφυγής έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αναπάντεχο σύμμαχο στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ εξελίσσεται η ψηφιακή εφαρμογή «Appodixi», η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους, και σε περίπτωση μη διαβίβασης ή απόκλισης στα στοιχεία, να μπορούν να τις αποστέλλουν στη Φορολογική Αρχή, ανώνυμα ή επώνυμα, για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον Σεπτέμβριο του 2022 που δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν στην πλατφόρμα φαινόμενα φοροδιαφυγής έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές (112.855 επώνυμες καταγγελίες και 95.679 ανώνυμες) για «προβληματικές» αποδείξεις, όπως προέκυψε από το σκανάρισμα που έκαναν.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι επώνυμες καταγγελίες υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης (η αμοιβή ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ) αν από τον φορολογικό έλεγχο που ακολουθεί, επιβεβαιώνεται η παρανομία και «πέφτουν» τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

«Βροχή» καταγγελιών

Στιγμές δόξας και μεγάλη επισκεψιμότητα γνωρίζει και η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί (από τον Οκτώβριο του 2023) στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, καθώς δέχεται χιλιάδες αναφορές για μικρές και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν τον «οδηγό» για την εξιχνίαση τους από τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Διοίκησης.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς. Το γεγονός ότι 7.374 (περίπου το 14%) από αυτές τις αναφορές είναι επώνυμες, αφενός αυξάνει το βαθμό αξιοπιστίας τους αφετέρου δείχνει ότι οι πολίτες δεν διστάζουν, πλέον, να καταγγείλουν περιπτώσεις παραβατικότητας που ζημιώνουν τα κρατικά ταμεία και εν τέλει επιβαρύνουν τους ίδιους τους φορολογούμενους.

Επιτροπή αξιολόγησης

Μάλιστα, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.

Έργο της επιτροπής ο έλεγχος των καταγγελιών και η προτεραιοποίησή τους, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν. Τις ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή που γίνονται από πολίτες αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα «κοσκινίζουν» οι ελεγκτές της Φορολογικής Αρχής, με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Τον έλεγχο των καταγγελιών θα ακολουθεί η προτεραιοποίησή τους, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν.

Κάθε καταγγελία θα «φιλτράρεται» και θα βαθμολογείται και εν συνεχεία όσες λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ θα μπαίνουν στο αρχείο εκείνες με χαμηλή βαθμολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες, διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, ηχεί… συναγερμός. Δηλαδή αρχίζει άμεσα έλεγχος.

Η «βαθμολόγηση» και η αυστηρή προτεραιοποίηση των υποθέσεων επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να εστιάζει σε υποθέσεις με το μεγαλύτερο ρίσκο, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αποτρέποντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.

Σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση συγκεκριμένη κλίμακα:

  • Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο.
  • Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.
  • Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
  • Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.
  • Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

