Οικονομία: Οι ΗΠΑ διατηρούν υψηλούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους υψηλούς δασμούς για τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώσει τα δασμολογικά τέλη για τα αμερικανικά προϊόντα — καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κατέληξαν τελικά την Πέμπτη (21/08) σε ένα πλαίσιο για τη συμφωνία για το εμπόριο που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα.

Οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία αναφέρονται οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία στις 27 Ιουλίου μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Η Ουάσιγκτον θα μειώσει τους δασμούς ύψους 27,5% επί των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών τους, μόλις οι Βρυξέλλες θεσπίσουν τη νομοθεσία που απαιτείται για την εφαρμογή των υποσχόμενων μειώσεων των δασμών επί των αμερικανικών προϊόντων, ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

Ως αποτέλεσμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να δουν ανακούφιση από τους τρέχοντες δασμούς «ελπίζουμε εντός εβδομάδων», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης στο Reuters.

«Μόλις καταφέρουν να θεσπίσουν τη νομοθεσία αυτή — και δεν εννοώ να την ψηφίσουν και να την εφαρμόσουν πλήρως, αλλά να την θεσπίσουν πραγματικά — τότε θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε αυτή την ελάφρυνση. Και θα πω ότι και οι δύο πλευρές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να προχωρήσουν γρήγορα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πότε οι Βρυξέλλες θα ξεκινήσουν τη νομοθετική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου, η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα αλιευτικών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόσουν δασμό ύψους 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ημιαγωγών και της ξυλείας.

Η κοινή δήλωση ήταν «ένα παιχνίδι για να εξασφαλίσουν την υπευθυνότητα των δύο πλευρών» και να διασφαλίσουν ότι και οι δύο πλευρές θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα, δήλωσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Προσπαθούμε να συντονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουμε ότι αισθάνονται επαρκή πίεση για να λάβουν την εξουσιοδότηση που χρειάζονται ώστε να ξεκινήσουν τη νομοθετική διαδικασία με σκοπό τη μείωση των δασμών τους, όπως έχουν υποσχεθεί», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουν. Είναι καλό για όλα τα μέρη να διασφαλίσουν ότι όλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος και λαμβάνουν μέτρα περίπου την ίδια στιγμή».

