«Σαρώνουν» τα αλβανικά ΑΦΜ - Πρωτιά στον κλάδο των αλλοδαπών επιχειρηματιών στην Ελλάδα

Στη πρώτη θέση στον κλάδο των αλλοδαπών επιχειρηματιών «φιγουράρουν» με μεγάλη διαφορά από τον δεύτεροι οι Αλβανοί επιχειρηματίες στη χώρα μας, καθώς έχουν καταγραφεί 4.460 αλβανικά ΑΦΜ στη χώρα μας.

Άνθρωποι που έχουν έρθει στη χώρα μας πριν από δύο και τρεις δεκαετίες και παρά τις δύσκολες συνθήκες, το γλωσσικό χάσμα αλλά και την οικονομική κρίση κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και να ιδρύσουν με επιτυχία τις δικές τους επιχειρήσεις, ανοίγοντας θέσεις εργασίας και προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε κλάδους που πλέον οι ντόπιοι αποφεύγουν.

