Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

Τι ισχύει μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Σημαντικές αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μισθών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2026 πάνω από 200.000 μισθωτοί εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 30 ετών.

Πρόκειται για υπαλλήλους που λαμβάνουν καθαρούς μισθούς πάνω από 700 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και πάνω από 800 ευρώ στον δημόσιο τομέα.

Δικαιούχοι των αυξήσεων θα είναι, δηλαδή, όλοι οι νέοι μισθωτοί ηλικίας μέχρι 30 ετών με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα νέα φορολογικά μέτρα τα οποία εξήγγειλε από το «βήμα» της 89ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι εργαζόμενοι νέοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για ποσά ετησίων εισοδημάτων έως 20.000 ευρώ ενώ όσοι είναι ηλικίας από 26 έως 30 ετών θα επιβαρύνονται με φόρο μόλις 9% επί των ετησίων εισοδημάτων τους, μέχρι το ύψος των 20.000 ευρώ.

Τι αλλάζει

Ειδικότερα, οι αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση για τους φορολογούμενους αυτούς προβλέπουν:

* Για τους νέους εργαζόμενους, ηλικίας μέχρι 25 ετών, με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, μηδενισμό των συντελεστών φόρου 9% και 22% για τα κλιμάκια εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ και μειώσεις συντελεστών φόρου – κλιμακούμενες από 2% έως και 22%, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που τους βαρύνουν – για τα υψηλότερα κλιμάκια εισοδήματος.

* Για τους νέους εργαζομένους, ηλικίας από 26 έως 30 ετών, με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, διατήρηση του συντελεστή φόρου 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος, μείωση από το 22% στο 9% του συντελεστή φόρου για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ και μειώσεις συντελεστών φόρου για τα υπόλοιπα κλιμάκια ίδιες με των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών φορολογουμένων.

Στην πράξη

Ενδεικτικά, οι παραπάνω αλλαγές σημαίνουν στην πράξη ότι ένας νέος εργαζόμενος έως 25 ετών, χωρίς παιδιά, θα έχει μείωση φόρου για το 2026 και τα επόμενα έτη ως εξής:

* 343 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 11.000 ευρώ.

* 563 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 11.000 έως 12.000 ευρώ.

* 1.043 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 13.000 έως 14.000 ευρώ.

* 2.483 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Ετσι, ένας 25χρονος που εργάζεται λ.χ στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Η μείωση φόρου σε σύγκριση με το 2025 φτάνει τα 3.950 ευρώ για έναν νέο έως 25 ετών, χωρίς παιδιά, με εισόδημα 48.000 – 49.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για νέους εργαζομένους ηλικίας 26-30 ετών που θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή μόλις 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος προκύπτουν ελαφρύνσεις:

* 390 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 13.000 ευρώ.

* 780 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 16.000 ευρώ.

* 1.040 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα 17.000-18.000 ευρώ.

* 1.300 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Από Ιανουάριο

Οσοι από τους εργαζόμενους αυτούς είναι μισθωτοί θα καρπωθούν τα οφέλη από τις μειώσεις στους φόρους εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2026 μέσω χαμηλότερων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Κι αυτό διότι οι νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός γι’ αυτούς θα ληφθούν υπόψη από τον Ιανουάριο του 2026 για τον υπολογισμό των φόρων που θα παρακρατούνται επί των μηνιαίων αποδοχών τους, με συνέπεια οι κρατήσεις φόρων να είναι απο το επόμενο έτος μειωμένες σημαντικά για τους εν λόγω εργαζομένους.

Ουσιαστικά, οι νέοι αυτοί φορολογούμενοι, οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από 200.000, θα δουν από τον Ιανουάριο του 2026 τα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών να αυξάνονται λόγω των μειώσεων των κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

Τα ποσά κατά τα οποία θα αυξηθούν οι καθαροί μισθοί των νέων εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε παραπλεύρως.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ*
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ (σε €) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
823,0810,250,000,000,00
888,0828,5818,330,000,00
953,0846,9236,6718,330,00
1.016,4266,9256,6738,3320,00
1.079,7586,9276,6758,3340,00
1.143,08106,9296,6778,3360,00
1.206,42126,92116,6798,3380,00
1.269,75146,92136,67118,33100,00
1.333,08166,92156,67138,33120,00
1.396,42186,92176,67158,33140,00
1.459,75206,92196,67178,33160,00
1.693,08265,00271,67278,33260,00
2.043,08275,00291,67308,33325,00
2.353,08285,00301,67318,33335,00
2.559,75291,67308,33325,00341,67
2.919,75325,00341,67358,33375,00
3.009,75333,33350,00366,67383,33
3.475,00375,00391,67408,33425,00
* Λόγω υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος με τις νέες ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ*
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ (σε €) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
823,080,000,000,000,00
888,0810,8310,830,000,00
953,0821,6721,6718,330,00
1.016,4232,5032,5032,5020,00
1.079,7543,3343,3343,3340,00
1.143,0854,1754,1754,1754,17
1.206,4265,0065,0065,0065,00
1.269,7575,8375,8375,8375,83
1.333,0886,6786,6786,6786,67
1.396,4297,5097,5097,5097,50
1.459,75108,33108,33108,33108,33
1.693,08115,00121,67128,33135,00
2.043,08125,00141,67158,33175,00
2.353,08135,00151,67168,33185,00
2.559,75141,67158,33175,00191,67
2.919,75175,00191,67208,33225,00
3.009,75183,33200,00216,67233,33
3.475,00225,00241,67258,33275,00
* Λόγω υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος με τις νέες ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ*
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ (σε €) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
357,140,000,000,000,00
705,508,790,000,000,00
761,2124,5015,710,000,00
816,9340,2131,4315,710,00
871,2157,3648,5732,8617,14
925,5074,5065,7150,0034,29
979,7991,6482,8667,1451,43
1.034,07108,79100,0084,2968,57
1.088,36125,93117,14101,4385,71
1.142,64143,07134,29118,57102,86
1.196,93160,21151,43135,71120,00
1.251,21177,36168,57152,86137,14
1.451,21227,14232,86238,57222,86
1.751,21235,71250,00264,29278,57
2.016,93244,29258,57272,86287,14
2.194,07250,00264,29278,57292,86
2.502,64278,57292,86307,14321,43
2.579,79285,71300,00314,29328,57
2.978,57321,43335,71350,00364,29
4.578,57321,43335,71350,00364,29
* Λόγω υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος με τις νέες ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ*
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ (σε €) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
357,140,000,000,000,00
705,500,000,000,000,00
761,219,299,290,000,00
816,9318,5718,5715,710,00
871,2127,8627,8627,8617,14
925,5037,1437,1437,1434,29
979,7946,4346,4346,4346,43
1.034,0755,7155,7155,7155,71
1.088,3665,0065,0065,0065,00
1.142,6474,2974,2974,2974,29
1.196,9383,5783,5783,5783,57
1.251,2192,8692,8692,8692,86
1.451,2198,57104,29110,00115,71
1.751,21107,14121,43135,71150,00
2.016,93115,71130,00144,29158,57
2.194,07121,43135,71150,00164,29
2.502,64150,00164,29178,57192,86
2.579,79157,14171,43185,71200,00
2.978,57192,86207,14221,43235,71
4.578,57192,86207,14221,43235,71
* Λόγω υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος με τις νέες ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες
ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Συντελεστής φόρουΦόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο φόρου

(ευρώ)

10.0000%010.0000
10.0000%020.0000
10.00026%2.60030.0002.600
10.00034%3.40040.0006.000
20.00039%7.80060.00013.800
Υπερβάλλον44%
ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Συντελεστής φόρουΦόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο φόρου

(ευρώ)

10.0009%90010.000900
10.0009%90020.0001.800
10.00026%2.60030.0004.400
10.00034%3.40040.0007.800
20.00039%7.80060.00015.600
Υπερβάλλον44%

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

