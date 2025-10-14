Gucci, Chloe και Loewe στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γιατί επεβλήθησαν βαριά πρόστιμα

Ένα μοντέλο παρουσιάζει μια δημιουργία του ιταλικού οίκου Gucci κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας Gucci 2024 Cruise Collection στο παλάτι Gyeongbok-gung στη Σεούλ, Νότια Κορέα, στις 16 Μαΐου 2023.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος των οίκων ειδών πολυτελείας Gucci, Chloé και Loewe, κρίνοντας ότι παραβίασαν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ο λόγος η επιβολή εκ μέρους τους στις συνεργαζόμενες λιανικές επιχειρήσεις συγκεκριμένων τιμών μεταπώλησης και ορίων στις εκπτώσεις.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στην Kering, μητρική της Gucci, επιβλήθηκε το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 119,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η Chloé καλείται να πληρώσει 19,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Loewe 18 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις εταιρείες «παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους, επιβάλλοντας περιορισμούς όπως η μη απόκλιση από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, ο καθορισμός ανώτατων ποσοστών εκπτώσεων και συγκεκριμένες περιόδους για τις εποχικές προσφορές».

The Commission has fined fashion companies Gucci, Chloé & Loewe for fixing resale prices, in breach of EU competition rules.



This restricted the independent third-party retailers they work with to set their own prices, increasing prices & reducing choice.https://t.co/NFd5vrq4C5 pic.twitter.com/20jSJEvXem — European Commission in Cyprus (@EUCYPRUS) October 14, 2025

Πώς αντέδρασαν οι εταιρείες

Η Kering δήλωσε ότι η έρευνα επιλύθηκε μέσω συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πως το οικονομικό πλήγμα είχε ήδη προβλεφθεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Από την πλευρά της, η Loewe, που ανήκει στον όμιλο LVMH, επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τις Βρυξέλλες και δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί αυστηρά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Η LVMH αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Chloé, ιδιοκτησία της Richemont, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το θέμα «εξαιρετικά σοβαρά» και έχει ήδη ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η έρευνα για την εταιρεία είχε ξεκινήσει το 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι οι πρακτικές των εταιρειών στέρησαν από τους λιανοπωλητές την ανεξαρτησία τιμολόγησης και περιόρισαν τον ανταγωνισμό, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα επίσημα κανάλια πώλησης των οίκων από ανεξάρτητους μεταπωλητές.

Υπενθυμίζεται ότι μάρκες όπως οι Armani, Dior, Loro Piana και Tod’s έχουν δεχθεί έρευνες από τις ιταλικές αρχές για παραβιάσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ πρόσφατες διαρροές προσωπικών δεδομένων πελατών προσθέτουν νέα προβλήματα στον ήδη πιεσμένο κλάδο.

