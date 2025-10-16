Ideal Holdings: Νέες επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ– Το πλάνο για τρόφιμα, λιανεμπόριο και τεχνολογία

Ενα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης υλοποιεί η Ideal Holdings, το οποίο συνδυάζει στοχευμένες εξαγορές και ενίσχυση των βασικών της δραστηριοτήτων.

Αμαλία Κάτζου

Ideal Holdings: Νέες επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ– Το πλάνο για τρόφιμα, λιανεμπόριο και τεχνολογία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ισχυρή παρουσία στους τομείς των τροφίμων, του λιανεμπορίου και της πληροφορικής, ο όμιλος εξετάζει πλέον σοβαρά την είσοδό του και στη βιομηχανία, διευρύνοντας το επενδυτικό του αποτύπωμα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, η Ideal Holdings διατηρεί ανοιχτό το ενδιαφέρον της για νέες εξαγορές, υιοθετώντας ωστόσο μια αυστηρά επιλεκτική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει χρηματοδοτική δύναμη 400 εκατ. ευρώ (85 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, 200 εκατ. ευρώ που μπορούν να αντληθούν από την ΟΗΑ και δυνατότητα μόχλευσης άλλων 120 εκατ. ευρώ).Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ideal Holdings προχώρησε στην πώληση επιπλέον 10% του CV (εταιρικό σχήμα) στην Oak Hill Advisors αντί 41 εκατ. ευρώ, μετά την πρώτη επένδυση των 61,5 εκατ. ευρώ για το 15%. Μέσω της συνεργασίας αυτής η OHA αποκτά δικαίωμα συνεπένδυσης έως 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια στηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια της Ideal Holdings.

Στον τομέα του λιανεμπορίου, μέσω της Attica Stores, η στρατηγική εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, αποφεύγοντας προς το παρόν περαιτέρω εξαγορές. Αντίθετα, στον κλάδο των τροφίμων, με αιχμή τη Μπάρμπα Στάθης, ο όμιλος εξετάζει δυναμικά την απόκτηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα κατεψυγμένα προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στον τομέα της πληροφορικής, μέσω της Byte, το ενδιαφέρον στρέφεται σε εξαγορές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής.Η Μπάρμπα Στάθης αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Ideal Holdings, με το επιχειρηματικό της πλάνο να προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Νικήτας Ποθουλάκης, σημείωσε ότι η εταιρεία καταγράφει σταθερή άνοδο πωλήσεων, με στόχο τα έσοδα να αγγίξουν τα 165 εκατ. ευρώ έως το 2028 – αύξηση 30% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 55%, φτάνοντας τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ το επενδυτικό πλάνο για την επόμενη τριετία ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική της Μπάρμπα Στάθης βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με καινοτόμα προϊόντα, αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του δικτύου logistics, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δημιουργία νέας μονάδας στη Λάρισα, καθώς και διερεύνηση νέων εξαγορών για τη δημιουργία συνεργειών και είσοδο σε συμπληρωματικές αγορές.

Η Attica Stores, που το 2025 συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου της. Με 69.000 τ.μ. εμπορικών χώρων σε τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εταιρεία φιλοξενεί περισσότερες από 1.000 μάρκες και πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια προστέθηκαν 180 νέες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό της. Το επιχειρηματικό πλάνο της Attica Stores προβλέπει αύξηση εσόδων στα 300 εκατ. ευρώ έως το 2028 (από 240 εκατ. ευρώ σήμερα), με τα EBITDA να εκτιμώνται στα 36 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης τριετίας ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων καταστημάτων, όπως η συμφωνία για τρία νέα σημεία στο Riviera Galleria και η διερεύνηση ευκαιριών στο Mall του Ελληνικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περαιτέρω αξιοποίηση του City Link, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα στη Βουλή: Φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου - Καιρίδη με χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις - Βίντεο

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 14.000 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Κρήτη από την αρχή του έτους

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο άνθρωπος Λιονέλ Μέσι συγκίνησε τον Ίκερ Κασίγιας

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε Τούρκο οδηγό φορτηγού - Μετέφερε παράνομα μετανάστες

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

18:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το γλυπτό της κοσμεί το θέατρο της Φλωρεντίας - Πλατεία της πόλης θα αφιερωθεί στη θρυλική μας υψίφωνο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση - Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Ξεκίνησαν τα «ραβασάκια» - Τι δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα Erasmus στις χώρες της νότιας Μεσογείου

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους σε στάδιο της Κένυας: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Βίντεο

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριτολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: Στρατηγική σχέση με το Ισραήλ όχι με κυβέρνηση Νετανιάχου

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε βίντεο στο Tik Tok: Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης ακολουθεί το manual τοξικότητας των Τσίπρα - Καμμένου

17:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρτυρας Κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστι στο θέατρο Χόρν

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 33 μήνες φυλάκιση σε 27χρονο Ρομά για πυροβολισμούς έξω από μπαρ

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Η δική μου μικρή πράξη» - Η όμορφη πρωτοβουλία για τους μικρούς φίλους της

17:45LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Από τα δελτία ειδήσεων στη σκηνή του θεάτρου

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια: Αφέθηκε ελεύθερος ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριτολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: Στρατηγική σχέση με το Ισραήλ όχι με κυβέρνηση Νετανιάχου

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση - Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 43χρονη μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της

17:36ΕΛΛΑΔΑ

«Κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την ογκολογική κλινική»: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Λάρισας για το λάθος φάρμακο χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθή

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δευτερολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Εσείς τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε Go back;», είπε στον Ανδρουλάκη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

15:35LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ