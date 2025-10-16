Ideal Holdings: Νέες επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ– Το πλάνο για τρόφιμα, λιανεμπόριο και τεχνολογία

Με ισχυρή παρουσία στους τομείς των τροφίμων, του λιανεμπορίου και της πληροφορικής, ο όμιλος εξετάζει πλέον σοβαρά την είσοδό του και στη βιομηχανία, διευρύνοντας το επενδυτικό του αποτύπωμα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, η Ideal Holdings διατηρεί ανοιχτό το ενδιαφέρον της για νέες εξαγορές, υιοθετώντας ωστόσο μια αυστηρά επιλεκτική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει χρηματοδοτική δύναμη 400 εκατ. ευρώ (85 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, 200 εκατ. ευρώ που μπορούν να αντληθούν από την ΟΗΑ και δυνατότητα μόχλευσης άλλων 120 εκατ. ευρώ).Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ideal Holdings προχώρησε στην πώληση επιπλέον 10% του CV (εταιρικό σχήμα) στην Oak Hill Advisors αντί 41 εκατ. ευρώ, μετά την πρώτη επένδυση των 61,5 εκατ. ευρώ για το 15%. Μέσω της συνεργασίας αυτής η OHA αποκτά δικαίωμα συνεπένδυσης έως 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια στηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια της Ideal Holdings.

Στον τομέα του λιανεμπορίου, μέσω της Attica Stores, η στρατηγική εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, αποφεύγοντας προς το παρόν περαιτέρω εξαγορές. Αντίθετα, στον κλάδο των τροφίμων, με αιχμή τη Μπάρμπα Στάθης, ο όμιλος εξετάζει δυναμικά την απόκτηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα κατεψυγμένα προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στον τομέα της πληροφορικής, μέσω της Byte, το ενδιαφέρον στρέφεται σε εξαγορές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής.Η Μπάρμπα Στάθης αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Ideal Holdings, με το επιχειρηματικό της πλάνο να προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Νικήτας Ποθουλάκης, σημείωσε ότι η εταιρεία καταγράφει σταθερή άνοδο πωλήσεων, με στόχο τα έσοδα να αγγίξουν τα 165 εκατ. ευρώ έως το 2028 – αύξηση 30% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 55%, φτάνοντας τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ το επενδυτικό πλάνο για την επόμενη τριετία ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική της Μπάρμπα Στάθης βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με καινοτόμα προϊόντα, αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του δικτύου logistics, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δημιουργία νέας μονάδας στη Λάρισα, καθώς και διερεύνηση νέων εξαγορών για τη δημιουργία συνεργειών και είσοδο σε συμπληρωματικές αγορές.

Η Attica Stores, που το 2025 συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου της. Με 69.000 τ.μ. εμπορικών χώρων σε τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εταιρεία φιλοξενεί περισσότερες από 1.000 μάρκες και πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια προστέθηκαν 180 νέες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό της. Το επιχειρηματικό πλάνο της Attica Stores προβλέπει αύξηση εσόδων στα 300 εκατ. ευρώ έως το 2028 (από 240 εκατ. ευρώ σήμερα), με τα EBITDA να εκτιμώνται στα 36 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης τριετίας ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων καταστημάτων, όπως η συμφωνία για τρία νέα σημεία στο Riviera Galleria και η διερεύνηση ευκαιριών στο Mall του Ελληνικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περαιτέρω αξιοποίηση του City Link, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας.

