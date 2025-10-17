S&P: Διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερό outlook

O διεθνής οίκος δεν άλλαξε τη βαθμολογία για την Ελλάδα, που βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2023 σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας

Η S&P Global Ratings διατήρησε αμετάβλητη τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για το 2025.

Στη νέα έκθεση, η Standard & Poor’s στάθηκε εκ νέου στη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα σε ένα δυσμενές οικονομικά και γεωπολιτικά διεθνές περιβάλλον, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο νέας αναβάθμισης σε περίπτωση περαιτέρω βελτίωσης των δημοσιονομικών δεδομένων.

Όσον αφορά τα επόμενα και τελευταία για εφέτος ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αυτά είναι τον ερχόμενο μήνα. Την 7η Νοεμβρίου ανακοινώνεται η νέα αξιολόγηση της Scope Ratings, ενώ, η αυλαία «πέφτει» με την ετυμηγορία της Fitch Ratings τη 14η Νοεμβρίου.

