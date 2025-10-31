Πόθεν έσχες 2025: Παράταση έως 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου έχουν λάβει οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» για την χρήση του 2024, με τροπολογία που κατατέθηκε την περαμένη Παρασκευή (24/10) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.

«Η τελευταία προθεσμία»

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου.

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις. «Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», σημείωσε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναγράφει η εισηγητική έκθεση.

Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Αλλαγές και παγίδες

Η φετινή διαδικασία παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η πιο βασική είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων, καθώς οι υπόχρεοι μπορούν πλέον, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, να αντλούν απευθείας από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεδομένα που αφορούν καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, η νέα αυτή ευκολία συνοδεύεται και από παγίδες, καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να προκαλέσουν αναδρομικούς ελέγχους.

Πώς γίνεται η υποβολή της δήλωσης

Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Δείτε εδώ το νέο εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Πόθεν έσχες (ν.5026/2023) με τις αναλυτικές οδηγίες