«Ανάσα» στη Wall Street μετά τις πιέσεις της Τρίτης

Ανοδικά ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

«Ανάσα» στη Wall Street μετά τις πιέσεις της Τρίτης
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και αφού μετριάστηκαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένες αποτιμήσεις μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 225,76 μονάδων (+0,48%), στις 47.311 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 151,16 μονάδων (+0,65%), στις 23.499,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,74 μονάδων (+0,37%), στις 6.840,20 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Μακελειό για ένα πηγάδι – Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά τις πιέσεις της Τρίτης

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Η υπενθύμιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «This is Panathinaikos»!

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

00:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μέλαμπες Ρεθύμνου: Η ιστορία, οι αγώνες και η πολιτιστική κληρονομιά ενός ορεινού χωριού

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβαθμίζονται όλα τα σχολεία του δήμου Παρανεστίου - €700.000 ο προϋπολογισμός

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Έκλεψαν την τέφρα θρύλου ταινιών Κουνγκ Φου - Ζήτησαν λύτρα για να την επιστρέψουν

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 12χρονος χορεύει Μαλεβιζιώτη και όλοι μένουν άναυδοι

23:26WHAT THE FACT

Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις από κεραυνό - H απλή συμβουλή για να τον αποφύγεις

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:09TRAVEL

Η Ρόδος και η Σύμη στο επίκεντρο του φινλανδικού τουρισμού

23:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68: Ήττα ντροπή στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ και χωρίς ψυχή

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

22:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έτσι θα τελειώσει ο κόσμος προειδοποιούν οι αστρονόμοι - O ήλιος θα καταπιεί τη Γη σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Η προσβλητική αφίσα κατά των Κρητικών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Φωτίζει το νυχτερινό ουρανό - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

19:13LIFESTYLE

Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία»

23:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68: Ήττα ντροπή στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ και χωρίς ψυχή

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:41LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Στέφανος και η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ