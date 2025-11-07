Ελλάδα και ΗΠΑ θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα στην οικονομία τεχνητής νοημοσύνης - Οι 7 δεσμεύσεις

Η κοινή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της τεχνολογικής γεωπολιτικής

Ελλάδα και ΗΠΑ θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα στην οικονομία τεχνητής νοημοσύνης - Οι 7 δεσμεύσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με την υπογραφή της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συμφώνησαν να υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες.

Η νέα διακήρυξη αποτυπώνει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα: η οικονομική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα της εθνικής ασφάλειας, και αντιστρόφως. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, μειώνουν καταναγκαστικές εξαρτήσεις και προωθούν την ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

57797843613949065455865271687175441690713042n.jpg

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης με την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ηνωμένων Πολιτειών - Ελλάδας υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέικομπ Χέλμπεργκ, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο όραμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας που θα ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής συνεργασίας, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

«Οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που γεννά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης» δήλωσε ο υφυπουργός Χέλμπεργκ.

57569322712944720024268504629476468078719557n.jpg

Απο αριστερά: ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Επισήμανε πως οι εταίροι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η ευημερία διαχέεται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης και πρόσθεσε: Η Αμερική, ως γενέτειρα αυτής της τεχνολογικής επανάστασης, αποτελεί αναντικατάστατο εταίρο, έτοιμο να συνεργαστεί με τους φίλους της για ένα καλύτερο μέλλον.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

«Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε την Ελλάδα για την έναρξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην αξιόπιστη τεχνολογία και στην οικοδόμηση οικονομιών βασισμένων στην καινοτομία» τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

57569322712944720024268504629476468078719557n.jpg

Απο αριστερά: ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Σημείωσε πως στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα και υπογράμμισε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται με υπερηφάνεια να διασφαλίσουν ότι οι εφοδιαστικές μας αλυσίδες – και κατ’ επέκταση οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινωνίες μας – θα παραμείνουν ασφαλείς και ανθεκτικές, σήμερα και στο μέλλον».

Κύριες δεσμεύσεις της Διακήρυξης:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν την ευημερία, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ασφάλεια, με στόχο μεταξύ άλλων την:

  • Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, απαραίτητων για τη στήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.
  • Προώθηση αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται υπεύθυνα την πρώιμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εμβληματικών έργων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
  • Προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών και κρίσιμων υποδομών από περιττή πρόσβαση ή έλεγχο από χώρες που εμπνέουν ανησυχία.
  • Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω συντονισμένων ενεργειών απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενη πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα και αθέμιτες πρακτικές ντάμπινγκ.
  • Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως συστήματα ΤΠΕ (ICT), οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).
  • Δημιουργία ανοικτού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενισχύει το διεθνές εμπόριο.

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα διερευνήσουν περαιτέρω συνεργασίες σε μια σειρά εμβληματικών έργων που καλύπτουν ολόκληρο το τεχνολογικό φάσμα — από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την επεξεργασία ορυκτών και την ενέργεια.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

