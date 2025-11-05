Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μαξίμου με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ για LNG

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.

Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Michael Rigas, o υφυπουργός Εξωτερικών Jacob Helberg, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Α’ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Φρυγανάς, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός δήλωσε (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

«Καλωσήρθατε. Είναι χαρά μας που είστε εδώ. H κυρία Πρέσβης είναι πολύ απασχολημένη, όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τη στιγμή της άφιξής της. Αλλά είναι σπουδαία ευκαιρία που μας επισκέπτεστε, στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικά σημαντικής διάσκεψης που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Δεν συμβαίνει συχνά να έρχονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα τόσοι πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης. Θαρρώ αυτό καταδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στην ενεργειακή συνεργασία την οποία οικοδομούμε αυτή τη στιγμή.

Πιστεύω ότι οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία είναι τεράστιες. Η Ελλάδα έχει την τύχη να βρίσκεται σε μία μοναδική γεωγραφική θέση και αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για εμάς και είμαστε ευτυχείς που γίνεται πραγματικότητα. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, με τις θεμελιώδεις αρχές που μοιραζόμαστε.

Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα.

Έχουμε λοιπόν μια πλούσια ατζέντα και χαίρομαι που, από την τελευταία μας συνάντηση κύριε Υπουργέ, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην προώθηση ενός έργου που θεωρώ ότι έχει μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα σταματήσω εδώ και θα καλωσορίσω εκ νέου την Πρέσβη και ολόκληρη την αντιπροσωπεία σας στο γραφείο μας».

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πω ότι πραγματικά απολαμβάνω να έχω δύο συναντήσεις την ημέρα μαζί σας. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το πρωί και πάλι απόψε, με όλους τους αξιότιμους συναδέλφους μου και τους ομολόγους μας από την ελληνική πλευρά.

Αλλά αυτή είναι μια ιστορική περίσταση. Νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για την έκτη ετήσια διάσκεψη P-TEC. Είμαι ενθουσιασμένη και χαρούμενη που πραγματοποιείται στην Αθήνα, με τα μάτια του κόσμου στραμμένα εδώ. Όπως σας ανέφερα σήμερα το πρωί, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς περισσότεροι από 80 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταφθάσει στην Αθήνα γι’ αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη, προκειμένου να τονίσουν την ισχύ της διμερούς σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είναι διαχρονικά σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας στρατηγικός σύμμαχος, από γεωπολιτικής πλευράς, στην περιοχή. Έχετε δίκιο, αυτό θα είναι ιστορικό, έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις που θα είναι σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να αποτελεί τον ενεργειακό κόμβο για όλο το μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, πέρα από άλλες ανακοινώσεις.

Και σας ευχαριστώ που εργάζεστε με τόσο στρατηγικό και σταθερό τρόπο -όλοι οι ομόλογοι, οι υπουργοί σας-, για να το κάνετε αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που είναι εδώ, τον Υπουργό Εσωτερικών Burgum, τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Mike Rigas, τον Υφυπουργό για την ενεργειακή κυριαρχία Jacob Helberg. Έχουμε εδώ τον Conor Coleman από την Development Finance Corporation (DFC), και πολλούς άλλους που είναι πρόθυμοι να κλείσουν συμφωνίες αυτή την εβδομάδα, μέσα σε διάστημα δύο ημερών».

Ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum σημείωσε:

«Κύριε πρωθυπουργέ, είναι εξαιρετικό να βρίσκομαι ξανά εδώ μαζί με εσάς και το επιτελείο σας. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βρίσκομαι ξανά εδώ τώρα που έχουμε την φανταστική Πρέσβη μας, την κα Guilfoyle, να έχει αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Τι υπέροχη ομάδα από τις ΗΠΑ βρίσκεται εδώ. Πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη σημασία της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία όμως γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

Μόλις πριν από έξι μήνες, ο υπουργός κ. Παπασταύρου επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε τον διάλογο για διάφορα θέματα. Και τώρα, όπως λέτε, βρισκόμαστε εδώ με τον Κάθετο Διάδρομο, τον συνεχιζόμενο διάλογο, την πρωτοβουλία 3+1, ανακοινώσεις και τις συγκεκριμένες συμφωνίες που μπορούν να επιτευχθούν. Όλα αυτά όμως αντανακλούν τη στιγμή που βρισκόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία, δηλαδή ότι η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα.

Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Trump για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Πιστεύω, και εσείς καταλαβαίνετε, ότι η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, όταν η Kimberly λέει “ιστορικό”, δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από ειρήνη και ευημερία σε εξέλιξη εδώ.

Και πάλι, σας είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία σας. Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε όλους να επιστρέψουμε εδώ, καθώς προχωράμε αυτή τη σχέση προς τα εμπρός».

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright δήλωσε:

«Κύριε πρωθυπουργέ, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Οι δύο σπουδαίες χώρες μας έχουν μακρά ιστορία εταιρικής συνεργασίας και συμμαχίας σε διάφορους τομείς. Η ενέργεια είναι ζωή, και η έλλειψη οικονομικά προσιτής ενέργειας, που παρέχεται με αξιοπιστία και ασφάλεια, περιορίζει τις ευκαιρίες, προκαλεί φτώχεια και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Η Ελλάδα είναι μια κορυφαία εμπορική χώρα, έχει ηγετικό ρόλο στο εμπόριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχει ηγετικό ρόλο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συζητάμε για τόσες πολλές συνεργασίες εδώ, στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ναυτιλία και σε πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας.

Τελευταία παρατήρηση σχετικά με τη ναυτιλία: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τολμηρή ηγεσία σας στο θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία που ήθελε να κάνει τη ναυτιλία πιο ακριβή και να επιβάλλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτό και εκτιμώ την ηγεσία σας εδώ στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη ναυτιλία ελεύθερη και οικονομικά προσιτή».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ. Και πάλι, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για την αταλάντευτη υποστήριξή σας στη θρησκευτική ελευθερία, τόσο εδώ όσο και στην Αίγυπτο. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελούμε σε διμερές επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετές συμφωνίες σε εξέλιξη για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των διπλωματών μας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση, τη διεύρυνση, την εμβάθυνση και την ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάλι, σας ευχαριστώ».

