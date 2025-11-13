Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (12/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό εν αναμονή του τερματισμού της μεγαλύτερης περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 326,86 μονάδων (+0,68%), στις 48.254,82 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,84 μονάδων (–0,26%), στις 23.406,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,31 μονάδων (+0,06%), στις 6.850,92 μονάδες.