Wall Street: Σε σύγχυση οι επενδυτές σχετικά με τo πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών
Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (13/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η συνεδρίαση κινήθηκε φόντο την ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών, την οποία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων (–0,80%), στις 49.191,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 24,03 μονάδων (–0,10%), στις 23.709,87 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,53 μονάδων (–0,19%), στις 6.963,74 μονάδες.
