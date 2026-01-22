Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών - Οι κατηγορίες

Σύμφωνα μμε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και αθλητισμού, αποφασίσθηκε η πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026, προκειμένου να επιτευχθεί η κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών.

Έτσι το υπουργείο προχωρά σην πρόσληψη:

60 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και

75 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 28 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Διαβάστε επίσης