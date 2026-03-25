Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο

Kοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς, αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Μίλτος Τσεκούρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα δεδομένα στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φέρνει το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αναμορφώνει πλήρως το καθεστώς επιβολής προστίμων.

Με την υπερψήφιση των σχετικών διατάξεων τίθεται πλέον σε εφαρμογή ένα ενιαίο σύστημα κυρώσεων, με βασικό στόχο την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής από τους επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς το απαραίτητο κόμιστρο.

Αναλυτικά:

  • Αυξάνεται το ποσό των προστίμων κατά 30 ευρώ και ορίζεται στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος .
  • Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίοι επιτελούν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου.

Με τις νέες ρυθμίσεις, ενισχύεται το πλαίσιο αποτροπής τέτοιων φαινομένων, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά βίας. Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Eισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
