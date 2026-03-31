ΗΠΑ: Πάνω από τα $4 το γαλόνι οι τιμές βενζίνης, για πρώτη φορά μετά το 2022 – Στα ύψη και το diesel

Snapshot Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά το 2022, φτάνοντας τα 4,018 δολάρια.

Η αύξηση των τιμών σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προκαλώντας άνοδο άνω του ενός δολαρίου ανά γαλόνι τον τελευταίο μήνα.

Οι τιμές του diesel επίσης αυξήθηκαν, φτάνοντας τα 5,454 δολάρια το γαλόνι, επηρεάζοντας το κόστος μεταφοράς και πιθανώς οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, όπως η αποδέσμευση πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα, αλλά αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό εφοδιασμού.

Η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης (3,78 λίτρα) στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 4 δολάρια την Τρίτη, για πρώτη φορά μετά το 2022, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (ΑΑΑ).

Όπως σχολιάζει το CBS, η εξέλιξη αυτή είναι ένα από τα πιο χειροπιαστά σημάδια για το πως ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε αύξηση του κόστους των καυσίμων για τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές.

Η μέση τιμή ήταν 4,018 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, σημειώνοντας άνοδο από τα 3,990 δολάρια της Δευτέρας.

Οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας άνοδο άνω του ενός δολαρίου ανά γαλόνι τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης.

Η τελευταία φορά που η βενζίνη ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι ήταν τον Αύγουστο του 2022. Οι τιμές ξεπέρασαν για λίγο τα 5 δολάρια ανά γαλόνι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές του αργού πετρελαίου.

«Δεν είναι το σοκ των 5 δολαρίων, αλλά οι αυτοκινητιστές θα αρχίσουν πραγματικά να βλέπουν τα ψηφία της τιμής σε δολάρια στην αντλία να αυξάνονται σχετικά γρήγορα», δήλωσε ο Πάτρικ Ντε Χαν, εμπειρογνώμονας σε θέματα πετρελαίου της GasBuddy, στο CBS.

Στα ύψη και το diesel

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν επίσης νέα άνοδο, φτάνοντας τα 5,454 δολάρια το γαλόνι την Τρίτη, σε σύγκριση με τα 5,416 δολάρια της Δευτέρας. Το καύσιμο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργία και τις κατασκευές, καθώς και σε φορτηγά, τρένα και πλοία που μεταφέρουν αμερικανικά εμπορεύματα.

Καθώς τα έξοδα μεταφοράς αυξάνονται λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, οι εταιρείες θα μπορούσαν τελικά να μετακυλήσουν μέρος του βάρους στους καταναλωτές, δήλωσε πρόσφατα η Νταϊάν Σβονκ, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, στο CBS News.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει πολλαπλά μέτρα σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, όπως η αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα και η χαλάρωση των κυβερνητικών κανονισμών που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους των πετρελαϊκών προϊόντων.

Ωστόσο, αναλυτές δήλωσαν στο CBS News ότι τα μέτρα αυτά από μόνα τους δεν αρκούν για να καλύψουν το κενό στον εφοδιασμό με ενέργεια ή να ανακουφίσουν τους Αμερικανούς από τις τιμές.

