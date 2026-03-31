Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

Μετά από μια ασταθή συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου τελικά υποχώρησαν μετά από σχόλια του Ιρανού προέδρου,Μασούντ Πεζεσκιάν, που δήλωνε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση «να τερματίσει» τον πόλεμο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου —το συμβόλαιο αναφοράς που ξεκινά την Τετάρτη αλλά χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά— μειώθηκε κατά 3,18% στα 103,97 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο των ΗΠΑ, το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate, για παράδοση Μαΐου, μειώθηκε κατά 1,46% στα 101,38 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση της αγοράς ήρθε μετά τη δήλωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι το Ιράν έχει τη βούληση «να τερματίσει» τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θέλει εγγυήσεις για «να αποτρέψει την επανάληψη της επιθετικότητας» . «Έχουμε την απαραίτητη βούληση να τερματίσουμε» τη σύγκρουση, η οποία έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα της, «υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ιδίως οι απαραίτητες εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης της επιθετικότητας», επιβεβαίωσε.

Τι λένε παράγοντες της αγοράς

«Η μεταβλητότητα θα είναι πολύ υψηλή, καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε κινήσεις που καθοδηγούνται από πρωτοσέλιδα», εξηγεί ο Phil Flynn του The Price Futures Group.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Μαΐου αυξήθηκε κατά 4,94% στα 118,35 δολάρια. Αυτό το συμβόλαιο παραμένει το σημείο αναφοράς για την παράδοση μίας ημέρας και προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε αργό πετρέλαιο.

«Οι επενδυτές σπεύδουν να αγοράσουν τα τελευταία διαθέσιμα συμβόλαια» τον Μάιο, δήλωσε στο Agence France-Presse (AFP) ο Ole R. Hvalbye, αναλυτής της SEB, τονίζοντας τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της «τεράστιας» διαφοράς μεταξύ των τιμών των δύο συμβολαίων.

