Πάσχα 2026: Πόσο θα πληρώσουμε φέτος τα σοκολατένια αυγά

Το φετινό Πάσχα φέρνει ανατιμήσεις που κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κάθε πασχαλινό τραπέζι. Τα παραδοσιακά γλυκίσματα, όπως τα τσουρέκια και τα κουλουράκια, αλλά και τα αγαπημένα εδέσματα ζαχαροπλαστικής, ανεβάζουν αισθητά το κόστος των γιορτών, θυμίζοντας είδη πολυτελείας.

Σύμφωνα με το Mega, η εικόνα στην αγορά είναι έντονα επιβαρυμένη. Tα γλυκά εμφανίζουν σημαντική αύξηση, με το κόστος να θυμίζει πλέον κανονικό γεύμα αντί για σνακ. Οι αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες εξηγούν ότι η αύξηση οφείλεται σε υψηλό ενεργειακό κόστος (φούρνοι, ψυγεία, φωτισμός) αλλά και σε ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών όπως αλεύρι, τυριά, αυγά και βανίλια.

Στην αγορά κρέατος η κατάσταση είναι παρόμοια, με τα αμνοερίφια να φτάνουν έως 35 ευρώ το κιλό για βιολογικά προϊόντα. Οι τιμές στα κρεοπωλεία παρουσιάζουν διακυμάνσεις και πολλοί καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους σε μικρότερες ποσότητες, αναμένοντας πιθανή αποκλιμάκωση.

Τα τσουρέκια –είτε απλά είτε γεμιστά– καταγράφουν αισθητή αύξηση. Οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να περιορίσουν την τελική επιβάρυνση, ωστόσο οι τιμές παραμένουν υψηλές: τα τσουρέκια κοστίζουν 20–30 ευρώ, τα σοκολατένια αυγά 25–30 ευρώ, ενώ τα πασχαλινά καλάθια για νονούς ξεκινούν από 40 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, η αύξηση κατά περίπου 10% στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών οδηγεί τους καταναλωτές να περιορίσουν άλλες δαπάνες για να μην λείψει τίποτα από το πασχαλινό τραπέζι.

Σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ, η τιμή για τσουρέκι ενός κιλού φτάνει φέτος τα 22,00 ευρώ.

Πάνω από 400 ευρώ για 6 άτομα το πασχαλινό τραπέζι - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.

Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ

Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ

Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ

Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ

Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ

Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ

Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ

Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ

Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ

Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ

Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ

Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ

Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ

Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.

Κουλούρια σπιτικά

1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ

Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ

Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ

Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ

Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ

Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ

Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.