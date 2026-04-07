«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη ιδιαίτερα για την Αττική, καθώς εκτός από το γεγονός ότι το έργο θα αναβάθμιζε τις εγχώριες μεταφορικές υποδομές με έναν σύγχρονο κόμβο logistics, θα στέγαζε και τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα αλλά και του Βοτανικού

Γεώργιος Καλούμενος

«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές
  • Ο διεθνής διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές από τα ενδιαφερόμενα σχήματα.
  • Το έργο ύψους 180 εκατ. ευρώ θα αναβάθμιζε τις μεταφορικές υποδομές της Αττικής και θα στέγαζε τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα και του Βοτανικού.
  • Η καθυστέρηση και η διαφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου Φυλής οδήγησαν στην απώλεια της χρηματοδότησης 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Η μη υλοποίηση του έργου αναμένεται να καθυστερήσει την ευρύτερη αναβάθμιση και αξιοποίηση της υποβαθμισμένης περιοχής του Ελαιώνα.
  • Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε χωρίς κατάθεση προσφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, που διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία.
Σε άδοξο τέλος φαίνεται ότι οδηγείται το μεγάλο έργο ύψους 180 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου logistics park στο Δήμο Φυλής και πιο συγκεκριμένα στη θέση «Σπηλιές».

Κι αυτό καθώς ο διεθνής διαγωνισμός για το έργο ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή με σύμβαση παραχώρησης, κηρύχθηκε «άγονος» με τα δύο σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μην καταθέτουν καμία προσφορά.

Οι συμπράξεις που είχαν συμμετοχή ήταν των Goldair Group - Aegean Oil – Aktor και από την άλλη του ομίλου Newsphone.

Το διεθνές εμπορευματικό κέντρο θα κατασκευαζόταν σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 412 στρεμμάτων.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη ιδιαίτερα για την Αττική και συνολικότερα για τη χώρα, καθώς εκτός από το γεγονός ότι το έργο θα αναβάθμιζε τις εγχώριες μεταφορικές υποδομές με έναν σύγχρονο κόμβο logistics που θα υποστήριζε την εφοδιαστική αλυσίδα για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα στέγαζε και τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα αλλά και του Βοτανικού.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες μεταφορικές εταιρείες της Αττικής βρίσκονται στον Ελαιώνα, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό και γενικότερα για το κέντρο της Πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί καθημερινά δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) χιλιάδες οδηγούς. Καθημερινά κάπου 4.000 φορτηγά περνάνε υποχρεωτικά από τη λεωφόρο Κηφισού και άλλους κεντρικούς δρόμους για να κατευθυνθούν προς τον Ελαιώνα και τον Βοτανικό.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ο διαγωνισμός έμεινε «ορφανός» από προσφορές είναι ότι, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από τη διαφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου για την αρχική προσφορά του έργου, χάθηκε η προθεσμία χρηματοδότησης του από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Επίσης η μη πραγματοποίηση του έργου στη Φυλή, αναμένεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες για τη γενικότερη αναβάθμιση του Ελαιώνα μίας περιοχής που αν και βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ υποβαθμισμένη και μένει εδώ και χρόνια αναξιοποίητη.

Δηλαδή οι προσπάθειες που γίνονται εδώ και χρόνια για αναβάθμιση της περιοχής του Ελαιώνα, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού πολύ κοντά, με χώρους πρασίνου και άλλες αναπτύξεις από ιδιώτες developers θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπερταμείου:

Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής

«Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 6 Απριλίου, εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής»

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχωρεί ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ: «Η ηγεσία δεν μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ήταν ο παππούς του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

13:39ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: Η Δύναμη Πίσω από την Αθλητική Προετοιμασία, Υποστήριξη και Κοινωνική Ευθύνη

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας»: Live η εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

13:24ANNOUNCEMENTS

Η Huawei φέρνει ανέπαφες πληρωμές στα Smartwatches της με το Curve Pay

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Sébastien Tellier έρχεται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης: Η Κομισιόν ανοίγει «παράθυρο» για γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης για υπόθεση ΓΣΕΕ: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

12:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου η συνεδρίαση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η ιστορική ευθύνη είναι πολύ πιο σημαντική και από την πολιτική και από τη νομική ευθύνη

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόντρα μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ για τη φέτα και την παρμεζάνα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Προθεσμίες, πρόστιμα και η υποχρέωση των δήμων

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος χειριστής μηχανημάτων - Καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν σχεδιάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ