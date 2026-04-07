«Άγονος» ο διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή - Δεν κατατέθηκαν προσφορές

Snapshot Ο διεθνής διαγωνισμός για το κέντρο logistics στη Φυλή κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές από τα ενδιαφερόμενα σχήματα.

Το έργο ύψους 180 εκατ. ευρώ θα αναβάθμιζε τις μεταφορικές υποδομές της Αττικής και θα στέγαζε τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα και του Βοτανικού.

Η καθυστέρηση και η διαφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου Φυλής οδήγησαν στην απώλεια της χρηματοδότησης 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η μη υλοποίηση του έργου αναμένεται να καθυστερήσει την ευρύτερη αναβάθμιση και αξιοποίηση της υποβαθμισμένης περιοχής του Ελαιώνα.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε χωρίς κατάθεση προσφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, που διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σε άδοξο τέλος φαίνεται ότι οδηγείται το μεγάλο έργο ύψους 180 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου logistics park στο Δήμο Φυλής και πιο συγκεκριμένα στη θέση «Σπηλιές».

Κι αυτό καθώς ο διεθνής διαγωνισμός για το έργο ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή με σύμβαση παραχώρησης, κηρύχθηκε «άγονος» με τα δύο σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μην καταθέτουν καμία προσφορά.

Οι συμπράξεις που είχαν συμμετοχή ήταν των Goldair Group - Aegean Oil – Aktor και από την άλλη του ομίλου Newsphone.

Το διεθνές εμπορευματικό κέντρο θα κατασκευαζόταν σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 412 στρεμμάτων.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη ιδιαίτερα για την Αττική και συνολικότερα για τη χώρα, καθώς εκτός από το γεγονός ότι το έργο θα αναβάθμιζε τις εγχώριες μεταφορικές υποδομές με έναν σύγχρονο κόμβο logistics που θα υποστήριζε την εφοδιαστική αλυσίδα για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα στέγαζε και τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα αλλά και του Βοτανικού.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες μεταφορικές εταιρείες της Αττικής βρίσκονται στον Ελαιώνα, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό και γενικότερα για το κέντρο της Πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί καθημερινά δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) χιλιάδες οδηγούς. Καθημερινά κάπου 4.000 φορτηγά περνάνε υποχρεωτικά από τη λεωφόρο Κηφισού και άλλους κεντρικούς δρόμους για να κατευθυνθούν προς τον Ελαιώνα και τον Βοτανικό.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ο διαγωνισμός έμεινε «ορφανός» από προσφορές είναι ότι, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από τη διαφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου για την αρχική προσφορά του έργου, χάθηκε η προθεσμία χρηματοδότησης του από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Επίσης η μη πραγματοποίηση του έργου στη Φυλή, αναμένεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες για τη γενικότερη αναβάθμιση του Ελαιώνα μίας περιοχής που αν και βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ υποβαθμισμένη και μένει εδώ και χρόνια αναξιοποίητη.

Δηλαδή οι προσπάθειες που γίνονται εδώ και χρόνια για αναβάθμιση της περιοχής του Ελαιώνα, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού πολύ κοντά, με χώρους πρασίνου και άλλες αναπτύξεις από ιδιώτες developers θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπερταμείου:

Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής

«Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 6 Απριλίου, εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής»

