Αισθητά αυξημένο το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι - Η καταγραφή της ΕΣΕΕ

Οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), εκτίμησε και το 2026 το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού.

Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%, Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Δήλωση του Διοικητικού Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπου Αράχωβα:

«Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά. Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα».

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 3-6 Απριλίου 2026, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και διαμέσου τηλεφωνικής συνέντευξης για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αποτυπώνει πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση ένα είδος κρέατος και ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

16:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρί-Λουίζ Έτα: Η πρώτη γυναίκα που θα προπονήσει ομάδα Bundesliga

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση για ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή

16:08LIFESTYLE

Θανάσης Βασιλόπουλος: «Δεν κουβαλώ την φυλή στην πλάτη μου, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός»

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Σφήνα» Πούτιν στις διαπραγματεύσεις μετά το «ναυάγιο» - Ο Τραμπ απειλεί με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο εθισμός στο TikTok ίσως οφείλεται σε άγχος προσκόλλησης, όχι στη δύναμη της θέλησης

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι εκκλησίες μετά την Ανάσταση – Καμένα φανάρια, ζημιές σε δρόμους

15:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα ανοικτά της Γαύδου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

15:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισθητά αυξημένο το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι - Η καταγραφή της ΕΣΕΕ

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Γεύματα αγάπης από τον Δήμο Αθηναίων σε άστεγους και ευάλωτους πολίτες

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΔΝΤ προτείνει φόρο στα κλειστά ακίνητα για να «πέσουν» τα ενοίκια

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά λειτουργικός ο αγωγός East - West της Σαουδικής Αραβίας - Υπέστη ζημιές λόγω επιθέσεων

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Μήπως το… παρακάνατε με το αρνί; Πώς να «συνέλθει» το στομάχι μετά το πασχαλινό τραπέζι

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκαψαν ομοίωμα του Νετανιάχου σε πασχαλινό έθιμο - Αντιδράσεις από το Ισραήλ

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

14:45LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον: Το Coachella βίντεο που έγινε viral - Γιατί όλοι ταυτίστηκαν μαζί της

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

World Cup: Τεράστια νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο παγκόσμιο πόλο

14:39ΕΘΝΙΚΑ

Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ηθοποιός Τζον Νόλαν, θείος του Κρίστοφερ Νόλαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Σφήνα» Πούτιν στις διαπραγματεύσεις μετά το «ναυάγιο» - Ο Τραμπ απειλεί με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα ανοικτά της Γαύδου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου που εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι εκκλησίες μετά την Ανάσταση – Καμένα φανάρια, ζημιές σε δρόμους

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

World Cup: Τεράστια νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο παγκόσμιο πόλο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά με υγεία»

14:45LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον: Το Coachella βίντεο που έγινε viral - Γιατί όλοι ταυτίστηκαν μαζί της

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Πώς φεύγει γρήγορα το φούσκωμα μετά από μεγάλο γεύμα: Τι συστήνουν διαιτολόγοι

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος και 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από το έθιμο της «σαΐτας»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ