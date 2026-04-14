Φορολογικές δηλώσεις: Τι να προσέξετε για την αυτόματη υποβολή - Πώς θα πάρετε έκπτωση 4%

Υποβάλλονται αυτόματα στις 16 Απριλίου οι φορολογικές δηλώσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά πριν οριστικοποιηθούν, με δυνατότητα τροποποιήσεων έως τις 15 Ιουλίου χωρίς πρόστιμο.
  • Η έγκαιρη υποβολή και εφάπαξ εξόφληση φόρου έως τις 31 Ιουλίου δίνει έκπτωση φόρου έως 4%.
  • Για εισοδήματα από ακίνητα απαιτείται προηγούμενη υποβολή του εντύπου Ε2 για σωστή καταγραφή στοιχείων.
  • Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, αλλιώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.
  • Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως απαλλαγές φόρου για ορισμένες μισθώσεις και μειώσεις τεκμηρίων για νέες μητέρες.
Στις 16 Απριλίου θα υποβληθούν αυτόματα οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, ωστόσο είναι απαραίτητο, οι φορολογούμενοι να προβούν σε διασταύρωση των στοιχείων, πριν την οριστικοποίηση της υποβολής. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο διορθώσεων έως τις 15 Απριλίου, ενώ μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου.

Δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουν είναι η έκπτωση φόρου. Όσοι υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου, δικαιούνται έκπτωση που φτάνει έως και 4%, ενώ μειώνεται σε 3% ή 2% για μεταγενέστερες υποβολές.

Τρίτον, για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, είναι απαραίτητη η προηγούμενη υποβολή του εντύπου Ε2, ώστε να καταγραφούν σωστά τα στοιχεία και να αποφευχθούν λάθη.

Τέταρτον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δαπάνες μέσω καρτών ή e-banking πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος (έως 20.000 ευρώ), διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά.

Τέλος, προβλέπονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απαλλαγές φόρου για ορισμένες μισθώσεις, μειώσεις τεκμηρίων για νέες μητέρες, καθώς και έως 50% μείωση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή σε ειδικούς κλάδους.

Γενικές προθεσμίες και επιλογές αποπληρωμής φόρου

Οι βασικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων είναι οι εξής:

  • 15 Ιουλίου 2026: Καταληκτική ημερομηνία για τη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων.
  • 31 Ιουλίου 2026: Προθεσμία για όσους ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

