Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε φάση επιβράδυνσης, με αυξανόμενο πληθωρισμό και εντεινόμενους κινδύνους, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις ενεργειακές αγορές. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση World Economic Outlook του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Pierre-Olivier Gourinchas, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιζόταν άμεσα, οι επιπτώσεις στις ενεργειακές προμήθειες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκαλώντας σοκ συγκρίσιμο με εκείνο του Πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974.

Ωστόσο, επισήμανε δύο βασικές διαφορές σε σχέση με τότε:

η παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο χάρη στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την αυξημένη αποδοτικότητα, ενώ οι κεντρικές τράπεζες πλέον δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο του πληθωρισμού αντί για την άμεση στήριξη της ανάπτυξης.

Νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2026 στο 3,1% (μείωση κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο), ενώ για το 2027 διατηρεί την πρόβλεψη στο 3,2%.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει το 4,4% το 2026 (αύξηση κατά 0,7 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση) και θα υποχωρήσει στο 3,7% το 2027.

Το βασικό σενάριο του Ταμείου προϋποθέτει μια σύγκρουση «περιορισμένης διάρκειας και έντασης», με σταδιακή αποκλιμάκωση έως τα μέσα του 2026 και αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων κατά περίπου 19% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποιεί για ένα δυσμενές σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των σύγχρονων εποχών», με την παγκόσμια ανάπτυξη να υποχωρεί στο 2% και τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 6%, επίπεδα που παραπέμπουν σε συνθήκες ύφεσης.

Πλήγμα και για την Ελλάδα

Οι αναθεωρήσεις δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την Ελλάδα, με το ΔΝΤ να μειώνει τις προβλέψεις ανάπτυξης στο 1,8% για το 2026 και 1,7 το 2027, χαμηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου.

Αντίστοιχες προς τα κάτω αναθεωρήσεις καταγράφονται και για άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες:

Γερμανία: 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027

Γαλλία: 0,9% και για τα δύο έτη

Ηνωμένο Βασίλειο: 0,8% και 1,3%

Ισπανία: 2,1% το 2026 και 1,8% το 2027

Το Ταμείο επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση και οι διαταραχές στην ενέργεια συνιστούν τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές διεθνώς.

