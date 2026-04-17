Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες: Εκτόξευση αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40€ η μέση παραγγελία

Οι αγοραστές που χρησιμοποίησαν προγράμματα δόσεων για να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους φέτος αυξήθηκαν σε αριθμό κατά 100%, ενώ οι παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 119%

Γεώργιος Καλούμενος

Τεράστια αύξηση των αγορών με δόσεις, ιδιαίτερα σε δώρα και προϊόντα τεχνολογίας που γίνονται κατά κανόνα ηλεκτρονικά, δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, για την συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών κατά την πασχαλινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα οι αγοραστές που χρησιμοποίησαν προγράμματα δόσεων για να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους φέτος αυξήθηκαν σε αριθμό κατά 100%, ενώ οι παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 119%.

Τοι ακόμα πιο ανησυχητικό για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά νοικοκυριά είναι το γεγονός ότι η μέση αξία παραγγελίας αυτών που έκαναν χρήση των δόσεων παρουσίασε σημαντική πτώση περίπου 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και κυμάνθηκε στα 124 ευρώ κατά μέσο όρο.

Δηλαδή εκτός του γεγονότος ότι αυτοί που ουσιαστικά χρεώθηκαν για να κάνουν τις αγορές τους το φετινό Πάσχα διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι παραγγελίες τους υπερδιπλασιάστηκαν, ξόδεψαν (κατά κεφαλήν) και σημαντικά λιγότερα χρήματα από ότι το 2025.

Πρόκειται για μία ξεκάθαρη ένδειξη της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς αναγκάζονται να «δανειστούν» ακόμα και για τα πασχαλινά δώρα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία έλαβε λίγες μέρες πριν το δώρο του Πάσχα.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Skroutz, η οποία κατέγραψε την καταναλωτική κίνηση για την πασχαλινή περίοδο με τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών να αυξάνεται κατά 23% σε σχέση με πέρυσι. Αυξητική η τάση και για τον παραγόμενο τζίρο αγγίζοντας το 21% συγκριτικά με την πασχαλινή περίοδο του 2025. Αναφορικά με τη μέση αξία παραγγελίας, αυτή διαμορφώθηκε στα 64€, παραμένοντας σταθερή στα περσινά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή οι ψηφιακές πληρωμές μέσω Apple Pay (+65%) και Google Pay (+63%) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Τα δημοφιλέστερα προϊόντα και οι καταναλωτικές συνήθειες

Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων που κινήθηκαν ήταν οι Πασχαλινές λαμπάδες, τα Παιδικά sneakers τα Τουβλάκια, τα Επιτραπέζια παιχνίδια και τα Αθλητικά παπούτσια να αναδεικνύονται στις δημοφιλέστερες κατηγορίες σε επίπεδο πωλήσεων.

Και φέτος η πλειοψηφία των καταναλωτών έκανε νωρίς τις πασχαλινές της αγορές με την δημοφιλέστερη ημέρα παραγγελιών να είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου, έντεκα ημέρες δηλαδή πριν το Πάσχα, ακριβώς όπως και το προηγούμενο έτος.

Εντυπωσιακή άνοδο των lockers

Περισσότερες από τις μισές παραγγελίες (54%) παραδόθηκαν σε lockers σε Ελλάδα και Κύπρο, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 85% σε σχέση με το 2025.

Οι νομοί Αχαΐας, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Εύβοιας και Μαγνησίας αποτέλεσαν τους δημοφιλέστερους προορισμούς των πασχαλινών παραγγελιών μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση στον όγκο των παραγγελιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε στους νομούς Δράμας (+28%), Καρδίτσας (+27%), Πέλλας (+23%) και Κέρκυρας (+20%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη διείσδυση των online αγορών σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Διαβάστε επίσης

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

06:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή πιστοποίησης ηλικίας της Κομισιόν για τα social media μπορεί να χακαριστεί σε δύο λεπτά - Τι υποστηρίζει ειδικός

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Τραμπ σε Χεζμπολάχ για τη 10ήμερη εκεχειρία - «Ελπίζω να ενεργήσει σωστά» - Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Βηρυτό

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Τι αλλάζει στις δηλώσεις - Διπλασιάζεται το πρόστιμο

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Τενεσί: Μωρό 7 μηνών πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Έρικα Σβαρτς; Η επιλογή του Τραμπ για νέα διευθύντρια του CDC

04:01ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με εμπλοκή ανηλίκου στο Κιλκίς - Άρπαξαν €18.000 παριστάνοντας τον λογιστή του γιου της

03:41ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομικό δέμα με 1,9 κιλά κάνναβης - Συνελήφθη ο 27χρονος παραλήπτης

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς βίωσαν οι αστροναύτες του Artemis II την «έντονη» επανείσοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ