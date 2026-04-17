Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες: Εκτόξευση αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40€ η μέση παραγγελία

Τεράστια αύξηση των αγορών με δόσεις, ιδιαίτερα σε δώρα και προϊόντα τεχνολογίας που γίνονται κατά κανόνα ηλεκτρονικά, δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, για την συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών κατά την πασχαλινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα οι αγοραστές που χρησιμοποίησαν προγράμματα δόσεων για να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους φέτος αυξήθηκαν σε αριθμό κατά 100%, ενώ οι παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 119%.

Τοι ακόμα πιο ανησυχητικό για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά νοικοκυριά είναι το γεγονός ότι η μέση αξία παραγγελίας αυτών που έκαναν χρήση των δόσεων παρουσίασε σημαντική πτώση περίπου 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και κυμάνθηκε στα 124 ευρώ κατά μέσο όρο.

Δηλαδή εκτός του γεγονότος ότι αυτοί που ουσιαστικά χρεώθηκαν για να κάνουν τις αγορές τους το φετινό Πάσχα διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι παραγγελίες τους υπερδιπλασιάστηκαν, ξόδεψαν (κατά κεφαλήν) και σημαντικά λιγότερα χρήματα από ότι το 2025.

Πρόκειται για μία ξεκάθαρη ένδειξη της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς αναγκάζονται να «δανειστούν» ακόμα και για τα πασχαλινά δώρα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία έλαβε λίγες μέρες πριν το δώρο του Πάσχα.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Skroutz, η οποία κατέγραψε την καταναλωτική κίνηση για την πασχαλινή περίοδο με τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών να αυξάνεται κατά 23% σε σχέση με πέρυσι. Αυξητική η τάση και για τον παραγόμενο τζίρο αγγίζοντας το 21% συγκριτικά με την πασχαλινή περίοδο του 2025. Αναφορικά με τη μέση αξία παραγγελίας, αυτή διαμορφώθηκε στα 64€, παραμένοντας σταθερή στα περσινά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή οι ψηφιακές πληρωμές μέσω Apple Pay (+65%) και Google Pay (+63%) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Τα δημοφιλέστερα προϊόντα και οι καταναλωτικές συνήθειες

Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων που κινήθηκαν ήταν οι Πασχαλινές λαμπάδες, τα Παιδικά sneakers τα Τουβλάκια, τα Επιτραπέζια παιχνίδια και τα Αθλητικά παπούτσια να αναδεικνύονται στις δημοφιλέστερες κατηγορίες σε επίπεδο πωλήσεων.

Και φέτος η πλειοψηφία των καταναλωτών έκανε νωρίς τις πασχαλινές της αγορές με την δημοφιλέστερη ημέρα παραγγελιών να είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου, έντεκα ημέρες δηλαδή πριν το Πάσχα, ακριβώς όπως και το προηγούμενο έτος.

Εντυπωσιακή άνοδο των lockers

Περισσότερες από τις μισές παραγγελίες (54%) παραδόθηκαν σε lockers σε Ελλάδα και Κύπρο, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 85% σε σχέση με το 2025.

Οι νομοί Αχαΐας, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Εύβοιας και Μαγνησίας αποτέλεσαν τους δημοφιλέστερους προορισμούς των πασχαλινών παραγγελιών μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση στον όγκο των παραγγελιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε στους νομούς Δράμας (+28%), Καρδίτσας (+27%), Πέλλας (+23%) και Κέρκυρας (+20%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη διείσδυση των online αγορών σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Διαβάστε επίσης