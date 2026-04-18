Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Από 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» αναμένεται να ανοίξει μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσα στον Απρίλιο.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει δύο περιόδους επιδότησης: υψηλή (1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026) και χαμηλή (1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026).
  • Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και το εισόδημα ή την οικογενειακή κατάσταση.
  • Το voucher χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα στην Ελλάδα με τερματικό POS, χωρίς λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
  • Η εξαργύρωση του voucher γίνεται μέσω smartphone (NFC), online κρατήσεων ή χειροκίνητης εισαγωγής στο POS.
Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που θα οριστικοποιήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και τις λεπτομέρειες των προσαυξήσεων, για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», η οποία θα σημάνει και το άνοιγμα της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Μόλις η ΚΥΑ εκδοθεί η πλατφόρμα θα ανοίξει άμεσα, καθώς από 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν λάβει το voucher.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο περιόδους:

  • Υψηλή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Χαμηλή Περίοδος: 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι το voucher μπορεί να καλύψει από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι και αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου:

  • 200 ευρώ: Το βασικό ποσό για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000€ ή οικογενειακό έως 26.000€ (αναμένεται προσαύξηση ανά παιδί).
  • 300 ευρώ: Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους όλων των ταμείων.
  • 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω.
  • 600 ευρώ: Το μέγιστο ποσό, που αφορά δικαιούχους ΑμΕΑ (67% και άνω) με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω).

Πώς και πού χρησιμοποιήται το voucher

Η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος είναι η απόλυτη ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping) σε όλη την Ελλάδα, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο ΚΑΔ.

Η εξαργύρωση γίνεται εύκολα μέσω smartphone (NFC), online κρατήσεων ή χειροκίνητης εισαγωγής στο POS.

