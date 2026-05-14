Στουρνάρας: Δείχνει αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τον Ιούνιο

Τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, επισήμανε 

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας μιλάει κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Νομισματικού Προγράμματος της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2026, Αθήνα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές
Tην αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Διοικητής της Τράεπζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων στην περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία είναι ισχυρές και επίμονες.

Όπως ανέφερε ο δοικητής της ΤτΕ μιλώντας σήμερα στο συνέδριο που διοργανώνουν οι FT με την Καθημερινή, τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Στην περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στα σημερινά επίπεδα (των 105 δολ. το βαρέλι) τότε η Ευρωπαική οικονομία θα κινείται πλέον μεταξύ του δυσμενούς και του δυσμενέστερου σεναρίου.

«Αν μείνει εκεί, αυτό είναι μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου σενάριου, παρά του πρώτου και του δεύτερου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω να μην γίνει αυτό, διότι αν συνεχιστεί αυτό, τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχουμε άλλες δυνατότητες, παρά να αυξήσουμε τα επιτόκια. Το απευχόμαστε όλοι όμως αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσθέτοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε επιβράδυνση της οικονομίας εκτός από την αύξηση του πληθωρισμού. Στην περίπτωση που η αύξηση του πληθωρισμού είναι μικρή τότε «θα πάμε σε μία μικρή αύξηση των επιτοκίων».

Όμως αν η αύξηση του πληθωρισμού είναι μεγάλη και διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε όπως είπε «φοβάμαι θα πάμε σε άλλες καταστάσεις».

Όπως εκτίμησε η Ελλάδα βρίσκεται συγκριτικά σε καλύτερη θέση λόγω των καλών επιδόσεων στο παρελθόν, «έχουμε μαξιλαράκια ασφαλείας».

«Έχουμε μαξιλάρια ασφαλείας στο δημοσιονομικό κομμάτι, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις εταιρείες μη χρηματοοικονομικές που έχουν καλή κερδοφορία. 'Αρα, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε σε αντίστοιχες κρίσεις κατά το παρελθόν, όταν είμασταν παράλληλα σε δημοσιονομική κρίση, σε τραπεζική κρίση. Επομένως λοιπόν, τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά δυστυχώς όχι να εξουδετερώσουμε όλες τις επιπτώσεις» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των επερχόμενων εκλογών ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «είμαι σίγουρος ότι η χώρα θα έχει πάντα μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο το οποίο εφόσον και όταν χρειαστεί θα παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, ειδικά σε περιπτώσεις σαν και αυτές που έχουμε σήμερα με εξωτερικούς κλειδονισμούς πολύ σημαντικούς. Το χειρότερο πράγμα είναι η αδράνεα!».

Ο ίδιος συνέστησε ότι σε κάθε περίτπωση θα πρέπει να συνεχιστεί η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε στα τρία αυτά πολύ απλά πράγματα, να συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και που σήμερα μας έχει φέρει στο να θεωρούμαστε μια ιστορία επιτυχίας παγκόσμια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποτιμώντας τις επιπτώσεις του Ταμείου Ανάκμψης στην ελληνική οικονομία ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «έχει αφήσει αποτύπωμα, διότι γιια πάρεις τα λεφτά πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Φέρνει 300 μεταρρυθμίσεις περίπου. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε αυξημένη παραγωγικότητα και σε αυξημένο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ακόμα όμως και πέραν αυτού, όταν τελειώσει αυτό το πακέτο, δεν σημαίνει τι τα λεφτά από την Ευρώπη τέλειωσαν».

