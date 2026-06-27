Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές

Ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 35,7%, μετά την επίσης υψηλή επίδοση του Μαρτίου, όταν είχαν ενισχυθεί κατά 25%.

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,3%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,2%, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας στηρίζεται πλέον σε πιο σταθερές βάσεις.

Ο κλάδος των τροφίμων εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα των ελληνικών εξαγωγών. Τον Απρίλιο οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους η άνοδος διαμορφώθηκε στο 10,1%.

Στην κορυφή των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων βρίσκονται τα τυροκομικά, ενώ ακολουθούν τα ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το γιαούρτι, οι φράουλες, τα πορτοκάλια, το σιτάρι, τα κρασιά και τα ζυμαρικά.

Η συνολική αξία των εξαγωγών τροφίμων κατά το πρώτο τετράμηνο ανήλθε περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι υψηλές επιδόσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές επηρεάζονταν από την ένταση στη Μέση Ανατολή, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά.

Οι σημαντικότερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα

Σε επίπεδο προορισμών, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταγράφηκε άνοδος 20,2%, όσο και προς τις τρίτες χώρες, όπου η αύξηση έφτασε το εντυπωσιακό 59,8%.

Η Ιταλία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ελληνικών προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία, με εξαγωγές που παραμένουν κάτω από το όριο του 1 δισ. ευρώ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά η Βουλγαρία, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η Γαλλία.

Αντίθετα, αισθητή υποχώρηση σημειώνεται στις εξαγωγές προς την Τουρκία, η οποία έχει υποχωρήσει στη 14η θέση της σχετικής κατάταξης, από την ένατη που κατείχε το 2025.