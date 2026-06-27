Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές την άνοιξη, ανακτώντας το χαμένο έδαφος των πρώτων μηνών του έτου

Newsbomb

Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 35,7%, μετά την επίσης υψηλή επίδοση του Μαρτίου, όταν είχαν ενισχυθεί κατά 25%.

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,3%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,2%, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας στηρίζεται πλέον σε πιο σταθερές βάσεις.

Ο κλάδος των τροφίμων εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα των ελληνικών εξαγωγών. Τον Απρίλιο οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους η άνοδος διαμορφώθηκε στο 10,1%.

Στην κορυφή των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων βρίσκονται τα τυροκομικά, ενώ ακολουθούν τα ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το γιαούρτι, οι φράουλες, τα πορτοκάλια, το σιτάρι, τα κρασιά και τα ζυμαρικά.

Η συνολική αξία των εξαγωγών τροφίμων κατά το πρώτο τετράμηνο ανήλθε περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι υψηλές επιδόσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές επηρεάζονταν από την ένταση στη Μέση Ανατολή, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά.

Οι σημαντικότερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα

Σε επίπεδο προορισμών, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταγράφηκε άνοδος 20,2%, όσο και προς τις τρίτες χώρες, όπου η αύξηση έφτασε το εντυπωσιακό 59,8%.

Η Ιταλία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ελληνικών προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία, με εξαγωγές που παραμένουν κάτω από το όριο του 1 δισ. ευρώ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά η Βουλγαρία, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η Γαλλία.

Αντίθετα, αισθητή υποχώρηση σημειώνεται στις εξαγωγές προς την Τουρκία, η οποία έχει υποχωρήσει στη 14η θέση της σχετικής κατάταξης, από την ένατη που κατείχε το 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους

07:35LIFESTYLE

Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου με Μαρίνα Καλογήρου και String στις 1 & 2 Ιουλίου

07:25LIFESTYLE

Ο «γρίφος» του Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ανατροπή με τον ηθοποιό που θα τον υποδυόταν

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θα υπάρξει ποτέ Ratatouille 2; Η ξεκάθαρη απάντηση του σκηνοθέτη

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πυρά κατά Φάμελλου ακόμη και από «συμμάχους»

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το τάβλι και τα «μπάνια του λαού»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

05:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή δίνει ο 55χρονος μοτοσικλετιστής – Φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ