Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γήρατος και θανάτου

Snapshot Οι μέσες επικουρικές συντάξεις γήρατος σε 33 ταμεία ποικίλλουν σημαντικά, με την υψηλότερη να καταβάλλεται από το ταμείο της ΑΤΕ (438 ευρώ καθαρά).

Οι επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου κυμαίνονται επίσης ανά ταμείο, με το ταμείο της ΑΤΕ να καταβάλλει 267 ευρώ κατά μέσο όρο.

Παρά το ταμειακό πλεόνασμα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ, δεν έχουν αυξηθεί οι επικουρικές συντάξεις λόγω της εκτίμησης ότι το ΕΤΕΑΕΠ είναι μακροπρόθεσμα ελλειμματικό.

Η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ ανέρχεται στα 186 ευρώ, ενώ η επικουρική του Δημοσίου στα 185 ευρώ καθαρά.

Οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται σε σταθερά ποσά έως τις 31/12/2025 χωρίς προγραμματισμένες αυξήσεις. Snapshot powered by AI

Αλλαγές έχουν επέλθει στις επικουρικές συντάξεις γήρατος και θανάτου που καταβάλλουν 33 Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, σε όσους λάμβαναν σύνταξη έως τις 31/12/2025.

Τη μεγαλύτερη μέση επικουρική σύνταξη γήρατος καταβάλλει το επικουρικό ταμείο της ΑΤΕ (ΕΛΕΜ), με 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής, με 417 ευρώ. Η μέση επικουρική του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται στα 186 ευρώ καθαρά. Η επικουρική λόγω γήρατος του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ) ανέρχεται στα 286 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος των δικηγόρων (ΤΕΑΔ) φτάνει τα 234 ευρώ καθαρά, ενώ του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) διαμορφώνεται στα 185 ευρώ. Από τις ΔΕΚΟ, η μέση επικουρική του ταμείου της ΔΕΗ είναι 340 ευρώ καθαρά. Στις επικουρικές λόγω θανάτου, τα καθαρά ποσά είναι 267 ευρώ για τους δικαιούχους της ΑΤΕ, 112 ευρώ από το επικουρικό του ΙΚΑ, 199 ευρώ από το επικουρικό του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ), 110 ευρώ από το Δημόσιο, 195 ευρώ από το επικουρικό της ΔΕΗ, 168 ευρώ από το επικουρικό του ΟΤΕ κ.ο.κ.

Πότε θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις

Αν και οι συντάξεις των επικουρικών Ταμείων θα έπρεπε να αυξηθούν, καθώς ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ εμφάνισε ταμειακό πλεόνασμα, η άτυπη αιτιολογία που διακινείται για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αύξηση είναι ότι το ΕΤΕΑΕΠ εμφανίζει μεν ταμειακό πλεόνασμα, αλλά σε βάθος χρόνου θεωρείται ελλειμματικό.

Τα καθαρά ποσά επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος και χηρείας σε 33 Ταμεία

ΤΑΝΕΙΟ Επικουρική σύνταξη γήρατος Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ 438€ 267€ ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ 186€ 112€ ΕΤΕΑΕΠ-ΚΕΑΝ 286€ 199€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ 227€ 136€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΠΤΠ 377€ 274€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΣ 437€ 294€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΑ 119€ 98€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔ 234€ 151€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ 185€ 110€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΙΓΕ 250€ 103€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ 121€ 66€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΙΣΥΤ 233€ 115€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 340€ 195€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 241€ 119€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΛΤΑ 206€ 89€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 346€ 250€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 417€ 318€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΙΕΝ 236€ 133€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΖΟ 223€ 144€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ 242€ 155€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΠΕΡΤ 341€ 190€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΥΚ 275€ 239€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ 226€ 118€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΑΠ 95€ 31€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΕΚ 235€ 138€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΝΤΠ 366€ 231€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΠΣ 119€ 45€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΧ 227€ 125€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 182€ 100€ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ 71€ 34€ ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ 172€ 113€ ΛΕΠΕΤΕ 364€ 228€ ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝ 381€ 192€ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΩΝ 199€ 120€

*Ποσά καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων στις 31/12/2025

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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