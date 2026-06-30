Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γήρατος και θανάτου

Γιατί δεν έχουν αυξηθεί οι επικουρικές συντάξεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γήρατος και θανάτου
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  • Οι μέσες επικουρικές συντάξεις γήρατος σε 33 ταμεία ποικίλλουν σημαντικά, με την υψηλότερη να καταβάλλεται από το ταμείο της ΑΤΕ (438 ευρώ καθαρά).
  • Οι επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου κυμαίνονται επίσης ανά ταμείο, με το ταμείο της ΑΤΕ να καταβάλλει 267 ευρώ κατά μέσο όρο.
  • Παρά το ταμειακό πλεόνασμα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ, δεν έχουν αυξηθεί οι επικουρικές συντάξεις λόγω της εκτίμησης ότι το ΕΤΕΑΕΠ είναι μακροπρόθεσμα ελλειμματικό.
  • Η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ ανέρχεται στα 186 ευρώ, ενώ η επικουρική του Δημοσίου στα 185 ευρώ καθαρά.
  • Οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται σε σταθερά ποσά έως τις 31/12/2025 χωρίς προγραμματισμένες αυξήσεις.
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Αλλαγές έχουν επέλθει στις επικουρικές συντάξεις γήρατος και θανάτου που καταβάλλουν 33 Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, σε όσους λάμβαναν σύνταξη έως τις 31/12/2025.

Τη μεγαλύτερη μέση επικουρική σύνταξη γήρατος καταβάλλει το επικουρικό ταμείο της ΑΤΕ (ΕΛΕΜ), με 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής, με 417 ευρώ. Η μέση επικουρική του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται στα 186 ευρώ καθαρά. Η επικουρική λόγω γήρατος του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ) ανέρχεται στα 286 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος των δικηγόρων (ΤΕΑΔ) φτάνει τα 234 ευρώ καθαρά, ενώ του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) διαμορφώνεται στα 185 ευρώ. Από τις ΔΕΚΟ, η μέση επικουρική του ταμείου της ΔΕΗ είναι 340 ευρώ καθαρά. Στις επικουρικές λόγω θανάτου, τα καθαρά ποσά είναι 267 ευρώ για τους δικαιούχους της ΑΤΕ, 112 ευρώ από το επικουρικό του ΙΚΑ, 199 ευρώ από το επικουρικό του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ), 110 ευρώ από το Δημόσιο, 195 ευρώ από το επικουρικό της ΔΕΗ, 168 ευρώ από το επικουρικό του ΟΤΕ κ.ο.κ.

Πότε θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις

Αν και οι συντάξεις των επικουρικών Ταμείων θα έπρεπε να αυξηθούν, καθώς ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ εμφάνισε ταμειακό πλεόνασμα, η άτυπη αιτιολογία που διακινείται για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αύξηση είναι ότι το ΕΤΕΑΕΠ εμφανίζει μεν ταμειακό πλεόνασμα, αλλά σε βάθος χρόνου θεωρείται ελλειμματικό.

Τα καθαρά ποσά επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος και χηρείας σε 33 Ταμεία

ΤΑΝΕΙΟΕπικουρική σύνταξη γήρατοςΕπικουρική σύνταξη λόγω θανάτου
ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ438€267€
ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ186€112€
ΕΤΕΑΕΠ-ΚΕΑΝ286€199€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ227€136€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΠΤΠ377€274€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΣ437€294€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΑ119€98€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔ234€151€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ185€110€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΙΓΕ250€103€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ121€66€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΙΣΥΤ233€115€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ340€195€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ241€119€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΛΤΑ206€89€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ346€250€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ417€318€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΙΕΝ236€133€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΖΟ223€144€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ242€155€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΠΕΡΤ341€190€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΥΚ275€239€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ226€118€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΑΠ95€31€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΕΚ235€138€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΝΤΠ366€231€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΥΠΣ119€45€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΧ227€125€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ182€100€
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ71€34€
ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ172€113€
ΛΕΠΕΤΕ364€228€
ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝ381€192€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΩΝ199€120€

*Ποσά καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων στις 31/12/2025

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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