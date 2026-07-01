Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι δεν τα έλαβαν

Snapshot Ολοκληρώθηκε η πληρωμή του α' κύκλου του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες.

33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν το επίδομα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Νέος κύκλος πληρωμών προβλέπεται έως 31/8/2026 για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 και θα πρέπει να δηλωθούν ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση.

Το ύψος του επιδόματος και τα εισοδηματικά όρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.

Οι αιτούντες που αποκτήσουν τέκνο έως 10/7/2026 πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ και να το δηλώσουν έως 10/8/2026 για να συμπεριληφθούν στον νέο κύκλο πληρωμών. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη, η πληρωμή του α' κύκλου του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 950.000 οικογένειες, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ τον Αύγουστο.

Για γεννήσεις από 1/1/2025 θα υπάρξει και νέος κύκλος πληρωμών έως 31/8/2026, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων. Στον νέο κύκλο πληρωμών θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & Τέκνα Ύψος Ενίσχυσης (€) Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€) ΑΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 39.000 Με 2 τέκνα 300 44.000 Με 3 τέκνα 450 49.000 Με 4 τέκνα 600 54.000 Με 5 τέκνα 750 59.000 ΕΓΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 40.000 Με 2 τέκνα 300 45.000 Με 3 τέκνα 450 50.000 Με 4 τέκνα 600 55.000 Με 5 τέκνα 750 60.000

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