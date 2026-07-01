Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι δεν τα έλαβαν

33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι δεν τα έλαβαν
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  • Ολοκληρώθηκε η πληρωμή του α' κύκλου του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες.
  • 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν το επίδομα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.
  • Νέος κύκλος πληρωμών προβλέπεται έως 31/8/2026 για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 και θα πρέπει να δηλωθούν ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση.
  • Το ύψος του επιδόματος και τα εισοδηματικά όρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.
  • Οι αιτούντες που αποκτήσουν τέκνο έως 10/7/2026 πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ και να το δηλώσουν έως 10/8/2026 για να συμπεριληφθούν στον νέο κύκλο πληρωμών.
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Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη, η πληρωμή του α' κύκλου του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 950.000 οικογένειες, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ τον Αύγουστο.

Για γεννήσεις από 1/1/2025 θα υπάρξει και νέος κύκλος πληρωμών έως 31/8/2026, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων. Στον νέο κύκλο πληρωμών θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & ΤέκναΎψος Ενίσχυσης (€)Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€)
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15039.000
Με 2 τέκνα30044.000
Με 3 τέκνα45049.000
Με 4 τέκνα60054.000
Με 5 τέκνα75059.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15040.000
Με 2 τέκνα30045.000
Με 3 τέκνα45050.000
Με 4 τέκνα60055.000
Με 5 τέκνα75060.000

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