Έκτακτο επίδομα: Σήμερα πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί – Οι δικαιούχοι και τι πρέπει να προσέξουν

Snapshot Στις 30 Ιουνίου 2026 καταβάλλεται έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί σε 947.609 οικογένειες, συνολικά για 1.525.188 παιδιά.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στους δικαιούχους με έγκυρο IBAN και πλήρη στοιχεία στο Φορολογικό Μητρώο.

Συμπληρωματική καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026 για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως 31/7/2026, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και τις μεταβολές στο Μητρώο.

Οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν το 2026 πρέπει να εκδώσουν ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026 για να λάβουν την ενίσχυση.

Περίπου 33.351 δικαιούχοι χωρίς ή με λανθασμένο IBAN θα ενημερωθούν από την ΑΑΔΕ για διόρθωση των στοιχείων τους πριν την καταβολή. Snapshot powered by AI

Στην ολοκλήρωση της μεγαλύτερης εφάπαξ καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά προχωρά η κυβέρνηση, με σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και αφορά συνολικά 947.609 οικογένειες, ενώ καλύπτει 1.525.188 παιδιά. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ξεπερνά τα 219,7 εκατ. ευρώ.

Η πίστωση της ενίσχυσης πραγματοποιείται σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλώσει έγκυρο IBAN στην ΑΑΔΕ.

Ποιοι λαμβάνουν την ενίσχυση

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, όπως αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, στους δικαιούχους των οποίων τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη.

Τι ισχύει για όσους απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Για τις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική καταβολή έως τις 31 Αυγούστου 2026, αφού ληφθούν υπόψη:

οι εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις του 2026,

οι μεταβολές που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Προσοχή στον ΑΦΜ των νεογέννητων

Οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 και δεν διαθέτουν ακόμη ΑΦΜ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης έως τις 10 Αυγούστου 2026. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης κατά τη συμπληρωματική πληρωμή.

Τι γίνεται με όσους δεν πληρώθηκαν

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 33.351 περιπτώσεις δικαιούχων στις οποίες: δεν έχει δηλωθεί IBAN ή ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός είναι λανθασμένος.



Οι συγκεκριμένοι πολίτες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον IBAN τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ακολουθήσει η καταβολή των χρημάτων.

Οι πληρωμές με μια ματιά

30 Ιουνίου 2026: Καταβάλλονται 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί στους βασικούς δικαιούχους.

Έως 10 Αυγούστου 2026: Προθεσμία έκδοσης ΑΦΜ για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026.

Έως 31 Αυγούστου 2026: Συμπληρωματική πληρωμή για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως 31/7/2026 και για όσες περιπτώσεις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διορθώσεις στα στοιχεία των δικαιούχων.



Με την καταβολή αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει του καλοκαιριού, διαθέτοντας περισσότερα από 219 εκατ. ευρώ σε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

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