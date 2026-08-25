Market Pass: Εξετάζεται νέος κύκλος ενίσχυσης - Οι δικαιούχοι

Ο σχεδιασμός προβλέπει μηνιαία στήριξη από περίπου 40 ευρώ για αγορές τροφίμων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Market Pass: Εξετάζεται νέος κύκλος ενίσχυσης - Οι δικαιούχοι
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  • Εξετάζεται νέος κύκλος Market Pass για το φθινόπωρο με μηνιαία ενίσχυση από 40 ευρώ για αγορές βασικών ειδών διατροφής.
  • Η οικονομική στήριξη θα δοθεί κυρίως σε νοικοκυριά με μεγαλύτερη οικονομική πίεση, όπως άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.
  • Οι δικαιούχοι πιθανόν θα εντοπίζονται αυτόματα μέσω διασταύρωσης στοιχείων χωρίς νέα αίτηση.
  • Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher για χρήση σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα τροφίμων, εξαιρουμένων αλκοολούχων, καπνικών και υπηρεσιών μη βασικών αναγκών.
  • Η ενεργοποίηση του μέτρου αναμένεται τον Σεπτέμβριο και οι πρώτες πιστώσεις προς τα τέλη Οκτωβρίου, με ενδεχόμενο αναδρομικής πληρωμής.
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Νέος κύκλος Market Pass εξετάζεται για το φθινόπωρο, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Με βάση τον υπό επεξεργασία κυβερνητικό σχεδιασμό, η ενίσχυση θα αφορά αγορές βασικών ειδών διατροφής και θα ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Εφόσον το μέτρο λάβει την τελική έγκριση, η ενεργοποίησή του τοποθετείται μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ οι πρώτες πιστώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass αναμένεται να έχει πιο στοχευμένο χαρακτήρα, με προτεραιότητα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Μεταξύ των κατηγοριών που εξετάζονται βρίσκονται:

  • άνεργοι,
  • μονογονεϊκές οικογένειες,
  • πολύτεκνα νοικοκυριά,
  • άτομα με αναπηρία,
  • δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
  • νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, οι δικαιούχοι ενδέχεται να εντοπίζονται αυτόματα μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Οι οριστικές προϋποθέσεις, πάντως, θα καθοριστούν μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί το voucher

Η οικονομική στήριξη σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά βασικών αγαθών.

Στις επιχειρήσεις όπου θα μπορεί να αξιοποιείται η ενίσχυση αναμένεται να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σούπερ μάρκετ, φούρνοι και καταστήματα τροφίμων.

Το ποσό δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά, ενώ από τις επιλέξιμες αγορές προβλέπεται να εξαιρούνται αλκοολούχα ποτά, καπνικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν συνδέονται με την κάλυψη βασικών αναγκών.

Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο η πρώτη πληρωμή να περιλαμβάνει και αναδρομικό ποσό, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

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