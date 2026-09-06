ΔΕΘ 2026: Οι πρώτες αντιδράσεις για τα μέτρα - Ανεπαρκή για την αγορά λένε έμποροι και μικρομεσαίοι

Γεώργιος Καλούμενος

ΔΕΘ 2026: Οι πρώτες αντιδράσεις για τα μέτρα - Ανεπαρκή για την αγορά λένε έμποροι και μικρομεσαίοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ κρίνονται θετικά για την κοινωνία αλλά ανεπαρκή για το εμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
  • Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περίμεναν πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, ειδικά σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
  • Δεν ανακοινώθηκαν ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε για το αυξανόμενο τραπεζικό και τεχνολογικό κόστος λόγω ψηφιακής συμμόρφωσης.
  • Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων θεωρούν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και οι εξαγγελίες αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ζητούν περαιτέρω ουσιαστική στήριξη.
  • Υπάρχει προσδοκία για την επικείμενη εξειδίκευση των μέτρων από τα υπουργεία, που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Θετικά για την κοινωνία αλλά ανεπαρκή για το εμπόριο και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, χαρακτηρίζονται, σε μία πρώτη ανάγνωση, από εκπροσώπους των κλάδων, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.

Κι αυτό καθώς οι προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρηματιών είχαν ανέβει με όσα ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα και ανέμεναν από τον Πρωθυπουργό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, κάτι πιο ουσιαστικό.

Ως παράδειγμα έφεραν τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, για το οποίο περίμεναν κάτι πολύ πιο δραστικό, ειδικά από τη στιγμή που πλέον όλες οι επιχειρήσεις είναι πλήρως διασυνδεδεμένες με το κράτος.

Επίσης εκφράζουν τον προβληματισμό τους στην πρόθεση του κράτους να διακρίνει τους επαγγελματίες σε συνεπείς και μη συνεπείς, ενώ η μείωση της προκαταβολής φόρου έρχεται και αυτή με «τη σταγόνα» σε βάθος χρόνου όπως συμβαίνει και με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για την αγορά και για το οποίο δεν ακούστηκε κάτι από τις προαναγγελίες τους Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είναι το θέμα της ρύθμισης των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία είτε σε 120 δόσεις, που ζητούν κάποιοι φορείς, είτε με αλγοριθμικό τρόπο, ο οποίος θα προσαρμόζει τον αριθμό και το ύψος των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους, σχετικές με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε επιχείρηση.

Αναφορά δεν υπήρξε επίσης σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις πλέον στην Ελλάδα, το οποίο αφορά στην μεγάλη άνοδο του τραπεζικού και τεχνολογικού κόστους, λόγω της ψηφιακής συμμόρφωσης που απαιτεί η διασύνδεση τους με τις φορολογικές αρχές κλπ.

Σε ότι αφορά όμως την κοινωνία οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων θεωρούν ότι τα μέτρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

«Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σημερινές εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης

Παρόλα αυτά η αγορά πιέζεται όπως επισημαίνουν έμποροι και μικρομεσαίοι και ανέμεναν κάτι περισσότερο από τα μέτρα αφήνοντας, ωστόσο, μία «χαραμάδα» αισιοδοξίας από την επικείμενη εξειδίκευση τους, που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, από τα υπουργεία.

«Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά» καταλήγει ο Σταύρος Καφούνης.

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