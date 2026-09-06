«Πυρά» της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Σφοδρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμή την ακρίβεια, τη φορολογία, τα εισοδήματα και το ύψος των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά αμφισβητούν ότι οι εξαγγελίες μπορούν να αντιστρέψουν τις απώλειες των τελευταίων ετών για τα νοικοκυριά, προβάλλοντας παράλληλα διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

ΠΑΣΟΚ: «Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε»

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κοινωνική δυσαρέσκεια με «ημίμετρα», υποστηρίζοντας ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης εμφανίζεται να υπόσχεται εκ νέου την αντιμετώπιση προβλημάτων που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, επιδεινώθηκαν επί των ημερών του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΠΑΣΟΚ στις εξαγγελίες για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε απορρίψει προηγούμενες δικές του προτάσεις ως δημοσιονομικά ανέφικτες. «Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν αναφέρθηκε στους δανειολήπτες και στα funds, ενώ ασκεί έντονη κριτική και για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή», σημειώνει, καταλήγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε».

ΕΛΑΣ: «Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του».

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει την ομιλία «χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας» και υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε «εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα».

«Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες»

Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει κυρίως στο ύψος του δημοσιονομικού πακέτου και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αξιοποιώντας τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Η ακρίβεια έχει “καταπιεί” ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αναφέρει το κόμμα, χαρακτηρίζοντας το πακέτο των περίπου 2 δισ. ευρώ «κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συσσωρεύει υπερέσοδα, προστατεύει τα υπερκέρδη και προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, αντί να κατευθύνει περισσότερους πόρους σε κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική.

«Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτάσσοντας μειώσεις φόρων, ενίσχυση του εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα.

ΚΚΕ: «Ο μόνος πραγματικά ωφελημένος είναι το μεγάλο κεφάλαιο»

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το «γνωστό κάλπικο αφήγημα» σύμφωνα με το οποίο από την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η κοινωνική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τον Περισσό, την ώρα που η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων αυξάνεται, «τα λαϊκά στρώματα καλούνται και πάλι να “κάνουν υπομονή”, να θεωρήσουν “περασμένες-ξεχασμένες” κατακτήσεις και δικαιώματα που τους έχουν κλέψει όλες οι κυβερνήσεις και να “βολευτούν” με ημίμετρα που τα έχει ήδη εξανεμίσει η τεράστια ακρίβεια».

Το ΚΚΕ ασκεί ιδιαίτερη κριτική στις εξαγγελίες για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους και αγρότες, σημειώνοντας ότι «ο μόνος πραγματικά ωφελημένος από τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη είναι το μεγάλο κεφάλαιο». Για το στεγαστικό, υποστηρίζει ότι η κυβερνητική απάντηση οδηγεί σε «περισσότερα χρέη και ομηρία στις τράπεζες».

Νέα Αριστερά: «Εγγύηση για συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων»

Η Νέα Αριστερά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσίασε μια «ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα», την ώρα που, όπως υποστηρίζει, η κοινωνική πλειοψηφία πλήττεται από την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και το υψηλό κόστος ζωής.

Για τις εξαγγελίες σημειώνει ότι «οι αυξήσεις και τα επιδόματα που προανήγγειλε δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων».

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί για τη διατήρηση των έμμεσων φόρων, το ενεργειακό κόστος και τη στεγαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά προγράμματα «επέφεραν αυξήσεις στις τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων».

«Η “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας” του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διαβεβαίωση πως με την πολιτική του οι ανισότητες θα συνεχίσουν να διευρύνονται και πως η οικονομική δυσπραγία θα συνεχίσει να βαραίνει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

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