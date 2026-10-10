Θεσσαλονίκη: Εορτάστηκε η 66η επέτειος Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Είναι χρέος η Ελλάδα να βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Μεγαλονήσου», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θεσσαλονίκη: Εορτάστηκε η 66η επέτειος Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
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  • Στη Θεσσαλονίκη γιορτάστηκε η 66η επέτειος Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με εκδήλωση του Γενικού Προξενείου της Κύπρου.
  • Ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας τόνισε το χρέος της Ελλάδας να στηρίζει την Κύπρο και αναφέρθηκε στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και την τουρκική εισβολή του 1974.
  • Ο Γενικός Πρόξενος Κωνσταντίνος Πολυκάρπου υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
  • Επισημάνθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και οι κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.
  • Στην εκδήλωση παρέστησαν πολιτικοί, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στρατιωτικοί, ακαδημαϊκοί και μέλη κυπριακών οργανώσεων, αναδεικνύοντας τη συλλογική υποστήριξη στον κυπριακό αγώνα.
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Η 66η επέτειος Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας γιορτάστηκε απόψε σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι χρέος η Ελλάδα να βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Μεγαλονήσου», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, και υπογράμμισε τους ιερούς δεσμούς και τα «ορόσημα στην ιστορία, που πραγματικά σημάδεψαν την πορεία του έθνους μας», ενώ αναφέρθηκε, εκτός από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου (1955-1959), και στην τουρκική εισβολή του 1974.

«Η επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κύπρου μάς θυμίζει μια ελευθερία που δυστυχώς λαβώθηκε νωρίς, με τα τραγικά γεγονότα του 1974, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας και συνέχισε:

«Η Κύπρος παραμένει στην Ευρώπη η μόνη μοιρασμένη χώρα. Εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα χρέος: όπου κι αν βρεθούμε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να τονίζουμε πάντα ότι αυτό το όνειδος για την πολιτισμένη ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει διχοτομημένο, επειδή κάποιοι επιμένουν να διαιωνίζουν αυτό το ανοσιούργημα που ξεκίνησε πριν από 53 χρόνια».

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στους διαχρονικούς αγώνες του κυπριακού ελληνισμού για την ελευθερία, χαιρετίζοντας και βετεράνους της ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής Φρουράς, καθώς και απογόνους τους, που παρέστησαν στην εκδήλωση.

«Η Κύπρος πραγματικά μας συγκλονίζει. Μέσα στα σπλάχνα της κρατά καλά φυλαγμένα τα κορμιά κάποιων ηρώων, που όταν κλήθηκαν, δεν δίστασαν να αποφασίσουν ούτε μια στιγμή: ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, όλα αυτά τα παλικάρια που πάλεψαν, αγωνίστηκαν και πέθαναν για τη λευτεριά της Κύπρου», είπε ο υφυπουργός και συνέχισε:

«Αν θέλει κανείς να μάθει τι βγάζει η Κύπρος, ποια είναι τα προϊόντα της, ας μην ψάχνει στα αγαθά της. Η λεβεντιά και η θυσία, αυτά είναι τα πραγματικά προϊόντα της. Και όποιος θέλει να μάθει τι σημαίνει πατριωτισμός, ας κάνει τον κόπο να πάει μέχρι τη Λευκωσία, στα Φυλακισμένα Μνήματα, για να δει την αγχόνη, την οποία αντίκριζαν τα παλικάρια μας με ψηλά το κεφάλι».

Ο κ. Γκιουλέκας στάθηκε στις αξίες και στα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους Κύπριοι αγωνιστές της ελευθερίας και πρόσθεσε:

«Αυτές τις ηθικές αξίες έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. Είναι καθήκον μας να διδάσκεται σωστά αυτή η ιστορία στα σχολεία. Και σας κάνω μια θερμή παράκληση: εσείς που έχετε νεότερα παιδιά ή εγγόνια, μην τα πηγαίνετε μόνο διακοπές στα νησιά μας. Πηγαίνετέ τα και στην Κύπρο. Δείξτε τους την ιστορία, δείξτε τους τη γραμμή του Αττίλα, για να δουν τι επιμένουν κάποιοι να κρατούν χωρισμένο».

Χαιρετισμός του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνου Πολυκάρπου

«Εμάς τους Κυπρίους αυτή η μέρα μάς γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα του Κυπριακού λαού στις δύσκολες δεκαετίες που πέρασαν», τόνισε ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ανοίγοντας την εκδήλωση για την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συνέχισε:

«Τιμούμε την ανθεκτικότητα, το σθένος, την καρτερικότητα, αλλά και τη μαχητικότητα του λαού μας, σε όλους τους εθνικούς αγώνες που έδωσε, με ήθος και αξιοπρέπεια».

Ο κ. Πολυκάρπου υπενθύμισε τον «πιο αγνό αγώνα εντός Κύπρου» και την παρακαταθήκη που άφησε, «τη σημαντικότερη πολιτική και νομική κατάκτησή μας, το κράτος μας, την Κυπριακή Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε όλοι ταχθεί και έχουμε εντολή να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε, με κάθε τρόπο». Αναφέρθηκε «στους ήρωες του Έπους της ΕΟΚΑ 1955-59», αλλά και σε όσους «θυσιάστηκαν στη μάχη της Κύπρου το 1974, για να περισώσουν την τιμή του ελληνισμού», και πρόσθεσε:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

«Η επέτειος της Ανεξαρτησίας είναι μια ευκαιρία ανανέωσης των υποσχέσεών μας ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με τα τετελεσμένα της παρανομίας», συνέχισε ο κ. Πολυκάρπου και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται ακατάπαυστα, με διεκδικητικό ρεαλισμό, για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών και αξιών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι μια λειτουργική και βιώσιμη λύση για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και την επανένωση της πατρίδας μας».

Ο κ. Πολυκάρπου στάθηκε ιδιαιτέρως στις επιτυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις αντιξοότητες, στη διεύρυνση του διπλωματικού της αποτυπώματος «ως νησίδας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως πολύτιμου βραχίονα προώθησης των ευρωπαϊκών και εν γένει των δυτικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», αλλά και στη διαχρονική υποστήριξη της Ελλάδας σε αυτήν την πορεία.

Ο κ. Πολυκάρπου και αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν σημειωθεί από την είσοδο στην ΕΕ το 2004, με την ένταξη στον «σκληρό πυρήνα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης», την επίτευξη, φέτος, της τεχνικής ετοιμότητας για την ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν και στην άσκηση «για δεύτερη φορά με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρωπαϊκή ευσυνειδησία των καθηκόντων της προεδρεύουσας χώρας στην ΕΕ», παρά «τις γεωπολιτικές δυσκολίες και προβλήματα που επέφερε ειδικά στην περιοχή μας ο πόλεμος στο Ιράν τον περασμένο Μάρτιο», και πρόσθεσε:

«Την αίσθηση όμως εκείνης της αρχικής ανασφάλειας στην Κύπρο υπερκάλυψε η επί τόπου παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ηχεί ακόμα στ' αυτιά μας η δήλωσή του ότι "Θα είμαστε παρόντες έστω και μόνοι για όσο χρειαστεί". Η απτή και άμεση αποστολή της Φρεγάτας Κίμων και των ελληνικών μαχητικών για την ασφάλειά μας αναπτέρωσε το ηθικό των Κυπρίων αλλά και τα εθνικά αντανακλαστικά, αποδεικνύοντας στην πράξη το ενιαίον του ελληνισμού, των συμφερόντων και της ασφάλειάς του. Αλλά και έδωσε πραγματικό νόημα και περιεχόμενο στην έννοια της αλληλεγγύης και μεταξύ των ίδιων των Ευρωπαίων εταίρων που τελούν υπό απειλή, φέρνοντας αλληλέγγυους στην περιοχή μας και άλλους εταίρους, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία. Βεβαίως και η πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας ότι "η Ελλάς είναι πλησίον" έχει τη δική της βαρύτητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στον χρονισμό που ζούμε σήμερα».

Ο κ. Πολυκάρπου εστίασε ιδιαίτερα στην πολύ στενή σχέση και συμπόρευση του Ελληνισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, που αποτυπώνεται, όπως είπε, σε συγκεκριμένες ενέργειες και σε κοινούς στόχους.

«Η σχέση μας με την Ελλάδα παραμένει πυλώνας υψηλής προτεραιότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν περιορίζεται μόνο στην εξαιρετική πολιτική σχέση, την άριστη συνεργασία και τον στενό συντονισμό, για παράδειγμα στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Διακυβερνητικής Συνεργασίας, η 4η Σύνοδος της οποίας θα γίνει στην Κύπρο τον Νοέμβριο. Ούτε περιορίζεται στα αρκετά δισεκατομμύρια των διμερών εμπορικών συναλλαγών μας. Εδράζεται στην κοινή ιστορική πορεία των δύο κρατών μας, με ό,τι αυτό μας επιτάσσει για την κοινή πορεία μας στο μέλλον. Συνεχίζουμε καθημερινά την προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων της Κύπρου με την Ελλάδα, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε θεματική που μας κάνουν αμοιβαία ισχυρότερους, ελκυστικότερους εταίρους στην περιοχή μας αλλά και στα μάτια των συμμάχων μας. Έχουμε πετύχει ήδη συγκεκριμένες επιτυχίες σε πολιτικές αλλά και συμβολικές επιτυχίες».

Ο κ. Πολυκάρπου αναφέρθηκε και στην ομιλία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Βουλή τον περασμένο Μάιο, ως «μέγιστη τιμή», στην ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη Θεσσαλονίκης και σε άλλες αμοιβαίες πρωτοβουλίες και συνέχισε:

«Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων, η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι ο στόχος που μας ενώνει όλους σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Αυτό είναι το χρέος μας προς όλους όσοι θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, και αυτό το χρέος δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά και Μιχάλης Χουρδάκης, εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, εκπρόσωποι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι της περιοχής.

Παρέστησαν επίσης γενικοί πρόξενοι ξένων κρατών, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Κατερίνα Τσαπικίδου, το προσωπικό του Γενικού Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Λευκωσίας, ο στρατηγός διοικητής της ΑΣΔΥΣ, ο διοικητής της ΑΔΙΣΠΟ, εκπρόσωποι της Εθνικής Φρουράς, καθώς και οι διοικητές της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Την ακαδημαϊκή κοινότητα εκπροσώπησαν ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ο αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Τέλος, συμμετείχαν οι πρόεδροι και τα μέλη κυπριακών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, των AHEPA, του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος-Κύπρου, του Σωματείου «Δράση: Νίκος Καπετανίδης», ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974 κ.ά.

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