Πανελλαδικές 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό – Οι προθεσμίες και τι πρέπει να προσέξο

Από σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πανελλαδικές 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό – Οι προθεσμίες και τι πρέπει να προσέξο
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η πλατφόρμα υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού ανοίγει στις 7 Ιουλίου 2026 και κλείνει στις 16 Ιουλίου 2026, στις 23:59.
  • Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας και μπορούν να αποκτήσουν ή να επαναφέρουν τον κωδικό μέσω του Λυκείου ή της εφαρμογής.
  • Μετά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το δελτίο με τον αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς η προθεσμία είναι αποκλειστική.
  • Τα Λύκεια θα είναι ανοικτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστών τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον τις 10 και 16 Ιουλίου 2026.
  • Από τις 8 Ιουλίου 2026 είναι διαθέσιμη η εκτύπωση Βεβαίωσης Συμμετοχής με τους βαθμούς των Πανελλαδικών, η οποία παραλαμβάνεται από το Λύκειο υποβολής της Αίτησης
  • Δήλωσης.
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Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 9:00 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοικτή έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τι ισχύει για τους κωδικούς

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα σχολεία μέσα στον Ιούλιο.

Για όσους δεν θυμούνται τον κωδικό που είχαν αποκτήσει, υπάρχουν δύο δυνατότητες: είτε να απευθυνθούν στο Λύκειό τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό email κατά την απόκτηση του password, να ορίσουν νέο κωδικό μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντας «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας».

Αποκλειστική η προθεσμία

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Μετά τη λήξη της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού ή του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται, μετά την οριστικοποίηση, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν Μηχανογραφικό, το οποίο θα φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

Πότε θα είναι ανοικτά τα Λύκεια

Για πληροφορίες, υποστήριξη ή ακόμη και για χρήση υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Τα σχολεία θα είναι ανοικτά τις ημέρες των προγραμματισμένων εφημεριών κάθε Λυκείου, καθώς και επιπλέον την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν και προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές

Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 ενεργοποιείται και η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαίωσης Συμμετοχής για όσους έλαβαν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, δηλαδή των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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