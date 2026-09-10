ΣΣΕ και ΣΜΥ: 555 σπουδαστές από την Ελλάδα και 105 από άλλες χώρες στις φετινές κατατάξεις

Snapshot Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων και Μονίμων Υπαξιωματικών.

Στη ΣΣΕ παρουσιάστηκαν 336 Ευέλπιδες, μεταξύ των οποίων 53 από άλλες χώρες όπως Κύπρο, Αρμενία, Ζάμπια, Μαυροβούνιο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη και Τυνησία.

Στη ΣΜΥ κατατάχθηκαν 324 σπουδαστές, με 52 από το εξωτερικό, κυρίως από την Κύπρο, καθώς και από Αρμενία, Γεωργία και Ζάμπια.

Συνολικά, στις φετινές κατατάξεις συμμετείχαν 555 σπουδαστές από την Ελλάδα και 105 από άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων από τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στη ΣΣΕ παρουσιάστηκαν συνολικά 336 Ευέλπιδες, μεταξύ των οποίων 36 από την Κύπρο, 9 από την Αρμενία, 2 από τη Ζάμπια, 1 από το Μαυροβούνιο, 2 από τη Μοζαμβίκη, 1 από τη Σενεγάλη και 2 από την Τυνησία.

Στη ΣΜΥ κατατάχθηκαν 324 σπουδαστές, εκ των οποίων 49 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από τη Γεωργία και 1 από τη Ζάμπια.