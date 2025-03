Ανασχηματισμός: Ο «επιτελάρχης» Χατζηδάκης, η ηλεκτρική καρέκλα του Μεταφορών και οι μετακινήσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό έχει ξεκινήσει καθώς οι αλλαγές θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δει πολλούς και έχει μιλήσει με περισσότερους τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται πως έχει καταλήξει με ένα δύο κενά. Στον αρχικό του σχεδιασμό βέβαια ίσως να είχε υπολογίσει πιο… ριζικές αλλαγές τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην κυβέρνηση αλλά όπως μου είπε και η «γάτα», ο προπονητής για να κατεβάσει ομάδα πρέπει να έχει και… πάγκο.

Η πιο ουσιαστική κίνηση θα είναι η μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη από την πλατεία Συντάγματος στο Μαξίμου όπου θα αναλάβει ρόλο συντονιστή και τη θέση του αντιπροέδρου.

Με βάση την απόφαση αυτή είναι άγνωστο ποιος θα διαδεχθεί τον Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Οικονομικών. Ο νέος τσάρος της Οικονομίας, εκτός από τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας θα είναι το πρόσωπο που θα εισηγείται και σε μεγάλο βαθμό θα αποφασίζει τις προτεραιότητες για χρηματοδότηση πολιτικών και παρεμβάσεων τα τελευταία δύο χρόνια της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας, αποστολή που δεν είναι και εύκολη.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών. Για τη θέση αυτή έχει ακουστεί το όνομα της Νίκης Κεραμέως ενώ τα όσα ακούστηκαν για αναβάθμιση του Νίκου Παπαθανάση μάλλον δεν ισχύουν καθώς όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στη θέση του με το σημερινό χαρτοφυλάκιό του.

Το υπουργείο Μεταφορών και οι σιδηρόδρομοι

Στο Μεταφορών θα συνυπάρξει το δίδυμο Σκρέκας – Κυρανάκης ή Πλεύρης – Κυρανάκης ενώ ο Βασίλης Κικίλιας επιτέλους θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι μετά από χρόνια καθώς οδεύει για το Ναυτιλίας. Στη θέση του θα παραμείνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ ριζικές αλλαγές προετοιμάζονται στο Μετανάστευσης όπου θα αλλάξει, όπως μαθαίνω, όλη η ηγεσία.

Με τον Κυριάκο Πιερρακάκη δεν έχει βγει άκρη γιατί έχουν ακουστεί πολλά αλλά το πιο πιθανό θα ήταν στην παραμονή του στο Παιδείας. Αμετακίνητος προφανώς είναι και οι Νίκος Δένδιας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Γιώργος Φλωρίδης αλλά και ο Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ δεν έχει ακόμα κλειδώσει ο αντικαταστάτης του Θόδωρου Σκυλακάκη στο Ενέργειας ο οποίος ενδέχεται να μετακινηθεί αλλού.

Στις θέσεις τους θα παραμείνουν τόσο ο Ακης Σκέρτσος όσο και ο Γιώργος Μυλωνάκης στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ σίγουρα αμετακίνητος είναι και ο Παύλος Μαρινάκης για τον οποίο ο Πρωθυπουργός μιλά με θερμά λόγια. Κάτι άλλο στο Μαξίμου δεν βλέπω εκτός ίσως και από κάποιες αλλαγές στην επικοινωνιακή ομάδα και στον πρωινό καφέ.

Αν και αρχικά είχαν κυκλοφορήσει διάφορα ο Αδωνις Γεωργιάδης θα παραμείνει στο Υγείας, όπως και ο Θοδωρής Λιβάνιος στο Εσωτερικών για τον οποίο πάντως δεν είχε ακουστεί τίποτα περί μετακίνησης με δεδομένη την ικανοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το πρόσωπό του.

Οι 40 υφυπουργοί

Μεγαλύτερες αλλαγές προβλέπονται σε επίπεδο υφυπουργών καθώς θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες ισορροπίες μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει και των εκλογών.

Όπως έλεγαν ενημερωμένες πηγές στο newsbomb.gr, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα τηλεφωνήματα στα πρόσωπα που έχει επιλέξει για θέσεις υφυπουργών. Σχεδόν 40 είναι οι σημερινοί υφυπουργοί και ο αριθμός τους αναμένεται να διατηρηθεί ο ίδιος. Προφανώς, αν κάποιος υποψήφιος υφυπουργός δεν δεχθεί το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει στην επόμενη εναλλακτική αφού το τηλεφώνημα στους υφυπουργούς θα έχει τον χαρακτήρα take it or leave it κι αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει καραμπόλες, στην περίπτωση που υπάρξουν απροθυμίες προσώπων να αναλάβουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια.

Το αξίωμα αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των προβεβλημένων υπουργών, αφού θεωρείται δεδομένο ότι στην περίπτωση που κάποια πρόσωπα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί απαραίτητο να βρίσκονται εντός κυβέρνησης αρνηθούν την τοποθέτηση ή μετακίνησή τους στα προτεινόμενα χαρτοφυλάκια, τότε ο πρωθυπουργός θα πρέπει να βρει την επόμενη ισορροπία για τον σχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου.

Σε γενικές γραμμές πάντα ο τελευταίος ανασχηματισμός μίας κυβέρνησης πριν από τις εκλογές είναι και ο πιο δύσκολος καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να ακροβατήσει μεταξύ της επικοινωνιακής διαχείρισης για να αλλάξει το κλίμα αλλά και της ουσίας καθώς το νέο σχήμα θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να παράξει έργο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

