Μητσοτάκης από Βελλίδειο: Σεμνά δίπλα σε όλους τους πολίτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Με σύνθημα φέτος: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δέκατη εμφάνισή του στην ΔΕΘ (η πρώτη το 2016), επέλεξε να πραγματοποιήσει μια σεμνή ομιλία, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η μέση ελληνική οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πως παραμένει ο ίδιος με την πρώτη εμφάνισή του στο Βελλίδειο, πιστός σε αυτά που πρεσβεύει και στη φιλελεύθερη προσέγγιση που είχε από την αρχή της πολιτικής του καριέρας.

Χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια υπενθύμισε πως η ΝΔ παραμένει η παράταξη της οικονομικής ελευθερίας και πως ο ίδιος πιστεύει στη μείωση των φόρων ως εργαλείου ανάπτυξης και ενίσχυσης των εισοδημάτων.

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε χρήματα που δεν υπάρχουν» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ ξεκαθαρίζοντας αμέσως τις δυνατότητες της οικονομίας.

Περιγράφοντας σύντομα στην ομιλία του πως η Ελλάδα έχει περάσει στην ανάπτυξη, αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην ακρίβεια και ανακοίνωσε μέτρα που ενισχύουν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας:

Λιγότεροι φόροι στη μεσαία τάξη. Ακόμη λιγότεροι στα νοικοκυριά με παιδιά. Και καθόλου ή ελάχιστοι σε νέους έως 30 ετών. Επίσης, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά. Και μειωμένος ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου. Τέλος, νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε επίσης στην ομιλία του γιατί επέλεξε από το βήμα της ΔΕΘ να ανακοινώσει μια συνολική ριζοσπαστική φορολογική τομή αντί της «συνηθισμένης» λίστας επιμέρους παρεμβάσεων. Αλλά και τι σημαίνει η κάθε επιλογή: πώς η κυβέρνηση βρίσκει λεφτά για τους πολίτες από τη φοροδιαφυγή. Πώς η εθνική ανάπτυξη αφορά καθέναν από μας. Και γιατί δίνουμε βάρος σε επίκαιρα και κρίσιμα προβλήματα όπως το Δημογραφικό και το Στεγαστικό.

Μάλιστα τα μέτρα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για τις οικογένειες, ενώ δίνεται σημασία και στην περιφέρεια και την αποκέντρωση, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες - είναι μέτρα που πιάνουν συνολικά την κοινωνία. Η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία οριζόντια.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προέταξε και 4 βασικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από τη διάσταση της νομιμότητας που έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση σε όλα τα πεδία (Πανεπιστήμια, γήπεδα, μαφίες, πολεοδομίες κλπ), αλλά και στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ως πολιτικό επίλογο, και κάνοντας τη σύγκριση με το τι συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής βεβαιότητας.

Έκανε την αυτοκριτική του λέγοντας καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, παρά μια λάθος κυβέρνηση ενώ απέφυγε οποιαδήποτε τοξική επίθεση κατά της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «παθογένειες που δεν ξεριζώθηκαν ούτε από την κυβέρνησή μας». «Αλλά εμείς απαντούμε με πράξεις. Ήδη ανακτώνται 22 εκατομμύρια από χιλιάδες ύποπτες υποθέσεις», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μια λάθος κυβέρνηση».

«Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης, ο πήχης των φιλοδοξιών μας παραμένει ψηλά. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ ότι εμείς είμαστε καλοί γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι» ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα χρησιμοποιήσω έναν μπασκετικό όρο. Να ιδρώνουμε την φανέλα». Σημείωσε δε ότι οι πολίτες «θέλουν να μας βλέπουν να προσπαθούμε καθημερινά και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας». Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε συναίνεση προκειμένου να μην υπάρχει τοξικό κλίμα και τόνισε ότι «Η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει».

Προτίμησε να απευθυνθεί στο σύνολο της κοινωνίας παρά στο κομματικό ακροατήριο.

