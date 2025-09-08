Οι διεργασίες για να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και το έμμεσο «άνοιγμα» του Μητσοτάκη

Διεργασίες για να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς γίνονται στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με το Action24, υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και στους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές να υπάρξει κεντροδεξιά πανστρατιά, ώστε η Νέα Δημοκρατία να πάει στις κάλπες με όλα της τα «όπλα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερώτηση στη ΔΕΘ για τις σχέσεις του με τους προκατόχους του, υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί να τους συμβουλεύεται αλλά πλέον ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Αυτό τα σκεπάζει όλα. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι. Η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μίας παράταξης, η οποία είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σήμερα. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει», είπε για τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.