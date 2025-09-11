Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

Στο Open News μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης (11/9) η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι δέχεται απειλές για την ζωή της.

«Είμαι συγκλονισμένη. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την οργή και τη θλίψη μου για την άνανδρη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», είπε αρχικά, χαρακτηριζόντας τον ως υπόδειγμα οικογενειάρχη που αγωνιζόταν για τις αξίες, για την πατρίδα, για τη θρησκεία και για την οικογένεια. «Τον δολοφόνησαν γιατί δεν μπόρεσαν να τον φιμώσουν», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ακόμη πως ο Τσάρλι Κερκ μαχόταν ώστε να φέρει όσους περισσότερους νέους μπορεί κοντά σε αυτά που πίστευε, «απέναντι σε όλη την παράνοια της woke ατζέντας, στην παράνοια της ισλαμοποίησης, στην παράνοια με τους λαθρομετανάστες», ενώ ήταν, όπως είπε η ίδια, κατά της βίας.

«Ο ίδιος ο Κερκ είχε δείξει ποιοι ήταν αυτοί που τον απειλούσαν», συνέχισε δείχνοντας άτομα με αριστερή ιδεολογία. «Δε βλέπετε ότι είμαστε σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, δεν βλέπετε ότι διώκονται οι Χριστιανοί, ότι διώκονται οι λευκοί».

Σε ερώτηση για το τι θα ακολουθήσει, είπε πως και η ίδια δέχεται απειλητικά μηνύματα που αναφέρουν «Δες τι θα πάθεις κι εσύ, εσύ είσαι η επόμενη». «Οι απειλές κατά της ζωής μας πάνε πολύ πίσω», πρόσθεσε, ενώ θύμισε και πως έχει δεχτεί και η ίδια τρομοκρατική επίθεση.

