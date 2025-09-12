«Καμία συζήτηση» για το 13ωρο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Αρνείται να συμμετάσχει σε συναντήσεις με την Κεραμέως

Την απόλυτη αντίθεσή του με το εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και που προβλέπει ακόμη και 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να λάβει μέρος ακόμη και στις ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα η υπ. Εργασίας Νίκη Κεραμέως με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, πηγές της Κουμουνδούρου απάντησαν στη σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας με την παρακάτω λακωνική δήλωση άρνησης κάθε συζήτησης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και την δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση, και που πρέπει το Υπουργείο να αποσύρει».

Διαβάστε επίσης