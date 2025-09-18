Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση που, αν μη τι άλλο, θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, τόσο λόγω του περιεχομένου της, όσο και λόγω των προσώπων που θα λάβουν μέρος σε αυτή.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα έχει σαν κύριο θέμα την αναγκαιότητα της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων, ένα ζήτημα που ούτως ή άλλως απασχολεί πολύ έντονα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς τους τελευταίους μήνες και η συζήτηση εντείνεται όσο περισσότερο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές του 2027.

Θέμα της συζήτησης είναι το εξής: «Σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση και ιστορική αναγκαιότητα».

Όμως ακόμη σημαντικότερο από αυτό είναι η ομάδα των προσώπων που θα κληθούν να ανοίξουν δημοσίως αυτόν τον διάλογο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι συμμετέχοντες θα είναι:

Γιώργος Καραμέρος (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)

Λούκα Κατσέλη (πρώην υπουργός, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ)

Πέτρος Κόκκαλης (Γραμματέας "Κόσμος", πρώην ευρωβουλευτής)

Δημήτρης Τζανακόπουλος (βουλευτής Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός)

Γιώργος Μπουλμπασάκος (μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ, μέλος γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς)

Διονύσης Τεμπονέρας (εργατολόγος - θα πραγματοποιήσει εισήγηση και δε θα συμμετέχει στο κεντρικό πάνελ)

Η περιγραφή της εκδήλωσης, όπως την κάνουν οι διοργανωτές, δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις ως προς το περιεχόμενο του διαλόγου που ευελπιστούν ότι θα ανοίξει μέσα από τη συγκεκριμένη συζήτηση.

Όπως επισημαίνουν, λόγω της κατάστασης «σήψης και παρακμής» για την οποία τονίζουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «γεννιέται μια μεγάλη ιστορική αναγκαιότητα στην Ελλάδα, αυτή της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων».

«Ας προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν για να ανατρέψουμε αυτή την υποβάθμιση της ζωής μας. Η ανατροπή και εκλογική επικράτηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει μόνο αν συνεργαστούμε προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

Η κοινωνία το απαιτεί. Ο διάλογος έχει ανοίξει. Πρέπει να επιταχύνουμε», τονίζουν οι διοργανωτές.

Ωστόσο ακόμη πιο σημαντικό είναι πως η στόχευση της εκδήλωσης δεν περιορίζεται στο να πραγματοποιηθεί απλώς μια δημόσια συζήτηση μεταξύ στελεχών διαφορετικών πολιτικών κομμάτων. Αντίθετα, τονίζουν ρητά ότι τελικός στόχος της προσπάθειας στην οποία εντάσσεται η εκδήλωση της Τετάρτης, είναι η «κατάρτιση ενός ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας».

Η ιδέα και η υλοποίηση ανήκει στην ομάδα «Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για την προοδευτική συνεργασία» και η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/9, στις 19.00 στο Οινοποιείο Πέτρου, στην Παλλήνη.

Ο γρίφος της Λούκας

Με βάση τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πως στην εκδήλωση δε θα συζητηθεί έντονα και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα και η προοπτική, ή το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση δεν έχουν εκφράσει κάποια πολύ συγκεκριμένη θέση για αυτό το ενδεχόμενο, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά τους. Παράλληλα αρκετοί από αυτούς έχουν δει τα ονόματά τους να φιγουράρουν σε σενάρια που τους θέλουν διατεθειμένους να προσχωρούσαν σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Φυσικά, αυτά τα σενάρια δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά και παραμένουν στη σφαίρα της ατέρμονης σεναριολογίας του τελευταίου διαστήματος.

Ωστόσο, η περίπτωση της Λούκας Κατσέλη είναι εντελώς διαφορετική από των άλλων, καθώς σε δύο δημόσιες παρεμβάσεις της, μια τον περασμένο Μάιο και μια πριν λίγες ημέρες έχει μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο ενός νέου φορέα. Άλλωστε, η κ. Κατσέλη έχει έντονο αποτύπωμα στον ευρύτερο χώρο, τόσο λόγω της συμμετοχής της σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της υπηρεσίας της στην προεδρία της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της υποψηφιότητάς της για Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2025.

Τον περασμένο Μάιο λοιπόν, η κ. Κατσέλη μιλώντας στη Ναυτεμπορική, είχε τονίσει πως «από τη μικρή μου εμπειρία, κενό στην πολιτική δεν υπάρχει. Γρήγορα ή αργά το κενό αυτό θα καλυφθεί», και είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις όταν αποκάλυψε ότι ήδη από τότε είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων ινστιτούτων και ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

Μάλιστα, είχε πει τότε ότι πιστεύει 1000% πως θα εμφανιζόταν σύντομα ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο

«Στόχος είναι να ξαναστηθεί ένας ευρύτερος προοδευτικός χώρος, αλλά να υπάρξουν αλλαγές και σε όλο το πολιτικό σύστημα, αφού το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον προοδευτικό χώρο», είχε πει συγκεκριμένα.

Πριν από μια εβδομάδα όμως, επέμεινε στην αναγκαιότητα ενός αξιόπιστου ψηφοδελτίου στον προοδευτικό χώρο, αλλά επέλεξε να ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο είχε αποφύγει στην πρώτη συνέντευξη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι «προβληματίζομαι γιατί πιστεύω πως η συζήτηση αυτή ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαι ψυχίατρος του κ. Τσίπρα, αλλά έχει την ανάγκη να μιλήσει. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι η ίδια που βιώνουμε σήμερα. Η δική μου αποστολή είναι να είμαι καταλύτης στην αναδιάταξη όλου του χώρου, γιατί ο προοδευτικός χώρος πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο».

Είναι λοιπόν η συζήτηση της ερχόμενης Τετάρτης η εκδήλωση που είχε προαναγγείλει για τον Σεπτέμβριο η κ. Κατσέλη, ήδη από τον περασμένο Μάιο; Έχει ιδιαίτερη σημασία να σημειωθεί δημοσιογραφικά η φράση «η δική μου αποστολή είναι να είμαι καταλύτης στην αναδιάταξη όλου του χώρου»;, την οποία χρησιμοποίησε η ίδια στην τελευταία της παρέμβαση;

Η εκδήλωση αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, αλλά και να προκαλέσει πολλά περισσότερα. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον.