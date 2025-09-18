Μαρινάκης για ΝΔ: Διεύρυνση χωρίς αλλοίωση, εκπροσωπεί από δεξιά έως κέντρο και Κεντροαριστερά

Στο θέμα του πολιτικού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Με αφορμή και την προσχώρηση Λοβέρδου και απαντώντας σε ερώτημα για τον πολιτικό και κομματικό χαρακτήρα της ΝΔ ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Η ΝΔ είναι μία δεν έχει ούτε πρόθεμα ούτε δεύτερο όνομα. Είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όμως πολλές φορές- και έτσι πρέπει να γίνεται- έκανε διευρύνσεις γιατί εκπροσώπησε ανθρώπους από τη δεξιά μέχρι το κέντρο και γιατί όχι και την κεντροαριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί τη διεύρυνση χωρίς να είναι αλλοίωση, διότι κατάλαβε ότι μετά το τέλος των ψευδαισθήσεων η χώρα έχει ανάγκη από νέα διλήμματα. Αν η χώρα μας θα πάει μπροστά ή θα μείνει πίσω».

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ ο κ. Μαρινάκης ερωτώμενος σχετικά είπε: «Αντί το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για εξαργύρωση ας κοιταχτεί στον καθρέφτη γιατί δεν χωράνε σε αυτό στελέχη που πριν από δέκα χρόνια χωρούσαν. Εμείς υποδεχόμαστε στελέχη που θέλουν να ενταχθούν στην ΝΔ».

«Αφού είναι όπως τον περιγράφουν ο κ. Λοβέρδος γιατί αγχώνονται στο ΠΑΣΟΚ; Θα είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια, αν κάνει για βουλευτής θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Υπάρχουμε οι παραδοσιακοί Νεοδημοκράτες και υπάρχουν και άλλοι που έχουν προσχωρήσει. Αυτό είναι δικαίωση για τη ΝΔ»