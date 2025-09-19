Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»

Οι δημοσκοπήσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς την κεντροαριστερά λόγω του κατακερματισμού και της απόστασης από τη ΝΔ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά τη ΔΕΘ φαίνεται πως επισπεύδουν τις διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς και λειτουργούν ως καμπανάκι κινδύνου για τα κόμματα που βλέπουν τα ποσοστά τους λίγο-πολύ να παραμένουν σταθερά και ταυτόχρονα να απέχουν πολύ από τα επίπεδα στα οποία κινείται η ΝΔ, παρά τη φθορά των έξι ετών διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης μπαίνουν αυτονόητα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ σε δεύτερο επίπεδο, η συζήτηση αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜεΡΑ25, το Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη.

Όπως όλα δείχνουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων θα επιχειρήσει για μία ακόμη φορά να την πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι: Αφενός, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη «αυτο-αποκλειστεί» από αυτή τη συζήτηση, καθώς έχει αποφασίσει να κινηθεί απολύτως αυτόνομα στον δρόμο για τις εκλογές και με εκλογικό στόχο την ανάδειξή του σε πρώτο κόμμα «έστω και με μία ψήφο», όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι αυτή η στάση θα μπορέσει να αποδεσμεύσει κεντρώους ψηφοφόρους από τη ΝΔ, καθώς τους δίνεται η διαβεβαίωση ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει σε εκείνη την περίπτωση να σχηματίσει κυβέρνηση και να εγγυηθεί την πολυπόθητη «σταθερότητα». Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και γκρίνιες εντός του κόμματος που δε θέλουν ούτε να ακούν για ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη «Δεξιά», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Αριστερά έχει να αντιμετωπίσει και τη δική της εσωκομματική διελκυστίνδα, αφού ένα μέρος του κόμματος συνεχίζει να θεωρεί τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ «κόκκινο πανί», σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που βλέπουν πως στις εκλογές θα απειληθεί σε υπαρξιακό επίπεδο το κόμμα τους, ενώ μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο ιδεολογικά ελάχιστα τους χωρίζουν πλέον, θα μπορούσε να τους φέρει αυτομάτως στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε όλες αυτές τις διεργασίες, πρέπει κανείς να συνυπολογίζει και την επίδραση που έχει η αμείωτη φημολογία για τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις συνεχείς διαψεύσεις από το περιβάλλον του.

Η προοπτική ενός πολιτικού φορέα δίνει ενδεχομένως την προοπτική προς κάποια στελέχη ότι θα μπορούσαν να «μετεγκατασταθούν», ωστόσο ταυτόχρονα, λειτουργεί και ως κίνδυνος για την πρόκληση διασπάσεων σε όλους τους χώρους που προαναφέρθηκαν.

Το σχέδιο του φόρουμ

Αυτή η ανησυχία, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι από τις δημοσκοπήσεις κανένα από τα κόμματα της κεντροαριστεράς δε φαίνεται αυτή τη στιγμή ικανό να σπάσει τη πρωτοκαθεδρία της ΝΔ, είναι που οδηγεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση να λάβει αποφάσεις, είτε για τη λήψη πρωτοβουλιών, είτε για τη στήριξη ενωτικών πρωτοβουλιών που δεν θα προέρχονται από το ίδιο το κόμμα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ήδη από τη ΔΕΘ έκανε λόγο για την ανάγκη ενός «φόρουμ διαλόγου» της κεντροαριστεράς, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα επιδιώξει σύντομα ακόμη πιο εμφατικά.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όμως ευελπιστεί ότι μέχρι τότε, η εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη με τη συμμετοχή στελεχών κομμάτων της αντιπολίτευσης και με στόχο την κατάρτιση ενός πολιτικού προγράμματος, καθώς και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, θα έχουν λειάνει το πολιτικό έδαφος σε επίπεδο βάσης, έτσι ώστε η πρόταση για το φόρουμ διαλόγου σε κεντρικό επίπεδο ηγεσιών να έρθει ως φυσική εξέλιξη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως, την προοπτική αυτή την έδειξε και στη χθεσινή του ομιλία όταν είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά έχουμε αναλάβει την ευθύνη και την υπηρετούμε συλλογικά. Κανείς και καμία δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτό το προσκλητήριο. Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή. Και αυτή την πολιτική αλλαγή μπορεί να τη φέρει το συντομότερο δυνατό μόνο μία προοδευτική ενωτική πρόταση».

