Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως Πρέσβης των ΗΠΑ

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη δήλωσή της μετά την επικύρωση του διορισμού της από την αμερικανική Γερουσία.

Χθες, Πέμπτη, αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος, επικυρώθηκε η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως την επόμενη πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας: «Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την Πέμπτη 18 Σεπτέμβριου, την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ως της επόμενης Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της πρεσβείας στην Αθήνα.

Στη δήλωσή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τονίζει την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζει ως τη «μεγαλύτερη τιμή της ζωής της» τον διορισμό στην Ελλάδα, ενώ για την χώρα μας αναφέρει πως «είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου - τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο». Δεν παραλείπει επίσης, να τονίζει πως θα εργαστεί «για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η πρώτη δήλωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

