Αλλεπάλληλες συναντήσεις για τον Γιώργο Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη

Σειρά διμερών και τριμερών συναντήσεων πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρ Αμπντελάτι.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάσθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η μετανάστευση και ο τουρισμός. Οι τρεις υπουργοί δεσμεύθηκαν να εντείνουν τον συντονισμό τους για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Σε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν, Μάντεϊ Σεμάγια Κ. Κούμπα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Νότιου Σουδάν, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τη συνεργασία μεταξύ Διπλωματικών Ακαδημιών. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, ενώ ο Νοτιοσουδανός ΥΠΕΞ απηύθυνε πρόσκληση στον Έλληνα ομόλογό του να επισκεφθεί τη χώρα. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και για τις περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της ειρήνης και σταθερότητας στο Σουδάν.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική χαρακτηρίσθηκε από το ΥΠΕΞ η συνάντηση του Έλληνα υπουργού με την ΥΠΕΞ του Εκουαδόρ, Γκαμπριέλα Ζόμερφελντ, με έμφαση στην επέκταση της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, από το διμερές εμπόριο και τις θαλάσσιες υποθέσεις μέχρι την εκπαίδευση και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον κοινό τους προσανατολισμό στο διεθνές δίκαιο και τις δημοκρατικές αξίες.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κόστα Ρίκα, Αρνόλντο Αντρέ Τινόκο, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Κόστα Ρίκα. Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ναυτιλίας. Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σταθερή τους δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και τη σημασία του διαλόγου και του πολυμερούς συστήματος. Συμφωνήθηκε, επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.