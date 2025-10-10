Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

Θα συνεχίσει να απασχολεί με τα προγράμματά του…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά
Την περασμένη Δευτέρα, η νέα κωμωδία «HOTΕΛ ΕΛVIRA» έκανε πρεμιέρα στο MEGA και μοίρασε ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης, κερδίζοντας ένα ικανοποιητικό μερίδιο τηλεθεατών.

Το Μεγάλο κανάλι ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις στη βραδινή ζώνη θέλοντας να «ζορίσει» τον ανταγωνισμό και να βάλει φρένο στους αντίπαλους σταθμούς. Έτσι, αναμένεται η πρεμιέρα της πολλά υποσχόμενης σειράς «Μια νύχτα μόνο». Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία για την απώλεια, τη δύναμη και την αγάπη που «ανατέλλει» μέσα από το σκοτάδι, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει αποκλεισμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει, με μόνο σκοπό να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Υπερήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που την πληγώνει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας «σημαδεμένος» από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα. Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα, που κανείς από τους δυο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.

Μία ακόμη μεγάλη παραγωγή, που διαφημίζεται εδώ και μήνες, είναι «Οι Αθώοι».

Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού πεζογραφήματος του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος» σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα. Η ιστορία ξεκινά από τη στιγμή που μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί της Κέρκυρας, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του, τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος, όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη και κυρίως τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα. Ενας γάμος από προξενιό οδηγεί σε φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Οταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς εμφανίζονται οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, ενώ στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Παράλληλα, ετοιμάζεται να επιστρέψει η Αγγελική Νικολούλη, η σταθερή αξία στα βράδια της Παρασκευής. Tο «Φως στο Τούνελ» κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο MEGA, για 31η συνεχόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, που έχει συμβάλει στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια και τη δικαίωση.

