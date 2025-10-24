Νέα κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη στη Βουλή

Ο υπουργός Υγείας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξαν βαριές κουβέντες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα κόντρα είχαν σήμερα στη Βουλή με ένταση, αντεγκλήσεις και βαριές κουβέντες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κτηνοτρόφους στο νησι της Κρήτης αλλά και τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντάς του να… μη ζητήσει εκ νέου αναβολή στη δίκη που εκκρεμεί μεταξύ τους.

Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε προς στιγμήν και αναζωπυρώθηκε όταν ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας στην κυρία Μερόπη Τζούφη σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας ανέφερε: «Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Πολάκη ο οποίος φώναξε πως «πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές”».

Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

Γεωργιάδης: Ο "φραπές" είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο "φραπές". Του Αυγενάκη

Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Πολάκης: Λες ψέματα

Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το επεισόδιο που σημειώθηκε διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, μεταξύ του υπουρού Υγείας και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο υπουργός Υγείας λίγη ώρα μετά το επεισόδιο στη Βουλή έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία έγραψε:

«Για να καταλάβετε το γιατί είναι αδύνατον να συνεννοηθώ με τον @pavpol2222 και γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έκανε πριν φασαρία στην Βουλή ότι είπα: «ψέματα στην Βουλή για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ότι έχουν πέσει επί ΝΔ κλπ» σηκώθηκε και έφυγε κλπ. Ιδού λοιπόν ο επίσημος πίνακας. Όπως βλέπετε το 2018 ήταν 36% και επί Νδ αρκετά χαμηλότερα το τελευταίο δημοσιευμένο της Eurostat του 2021 33% εδώ πάει και λίγο πιο πέρα . Γενικά πέφτουμε όχι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά διότι έχουμε μεγάλο κλάδο ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ κατ´ανάγκην κακό διότι έχει και πολλά θετικά ως προς την πρόσβαση και την ταχύτητα κλπ. Η πηγή είναι το Global Health Expenditure database, World Health Organization ( WHO ) στην δεύτερη φωτό έχω και αυτό ακριβώς που ανέφερα στην Βουλή δηλ το 35% ιδιωτικές δαπάνες υγείας επί Σύριζα και το 33% τώρα επί ΝΔ στο τελευταίο και από Eurostat δημοσιευμένο στοιχείο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφτεί την Τουρκία και θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νεαροί αλλάζουν look στον Βελόπουλο με τη βοήθεια ΑΙ και το TikTok παίρνει «φωτιά»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Το θρυλικό «10» της Αργεντινής αναβιώνει μέσω του εμπορικού brand Maradona

15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην... αντεπίθεση η ΑΕΚ για την υπόθεση Λανουά: «Θα λογοδοτήσουν όσοι μας σπίλωσαν»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

14:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η Giga επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Υπάλληλος περιγράφει τον τρόμο που έζησε στη ληστεία των 88 εκατ. ευρώ

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά Δούκα: Σήμερα λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια, το αντίθετο από ό,τι έλεγε χθες

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά

14:39LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης: «Η Αντελίνα είχε πρόταση για εκπομπή αλλά ήταν πολλές οι ώρες και για μένα»

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Hellenic Music Ensemble 2026: Αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο Λαμπέτι

14:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια πολύ λαμπερή γιορτή, ένα party με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων για τον εορτασμό των 50 χρόνων Mr Politia Tennis Club

14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia»

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα (video)

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εκεί όπου η φωτιά δοκίμαζε τις αντοχές, το AQUA Carpatica ήταν παρόν

14:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε στο Εφετείο μητέρα που είχε καταγγελθεί ψευδώς από τα παιδιά της για «βασανιστήρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

14:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok» - Γιατί η μητέρα του κάνει αναφορές στο «Adolescence»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νεαροί αλλάζουν look στον Βελόπουλο με τη βοήθεια ΑΙ και το TikTok παίρνει «φωτιά»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ