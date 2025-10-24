Νέα κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη στη Βουλή

Νέα κόντρα είχαν σήμερα στη Βουλή με ένταση, αντεγκλήσεις και βαριές κουβέντες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κτηνοτρόφους στο νησι της Κρήτης αλλά και τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντάς του να… μη ζητήσει εκ νέου αναβολή στη δίκη που εκκρεμεί μεταξύ τους.

Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε προς στιγμήν και αναζωπυρώθηκε όταν ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας στην κυρία Μερόπη Τζούφη σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας ανέφερε: «Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Πολάκη ο οποίος φώναξε πως «πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές”».

Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

Γεωργιάδης: Ο "φραπές" είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο "φραπές". Του Αυγενάκη

Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Πολάκης: Λες ψέματα

Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το επεισόδιο που σημειώθηκε διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, μεταξύ του υπουρού Υγείας και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο υπουργός Υγείας λίγη ώρα μετά το επεισόδιο στη Βουλή έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία έγραψε:

«Για να καταλάβετε το γιατί είναι αδύνατον να συνεννοηθώ με τον @pavpol2222 και γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έκανε πριν φασαρία στην Βουλή ότι είπα: «ψέματα στην Βουλή για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ότι έχουν πέσει επί ΝΔ κλπ» σηκώθηκε και έφυγε κλπ. Ιδού λοιπόν ο επίσημος πίνακας. Όπως βλέπετε το 2018 ήταν 36% και επί Νδ αρκετά χαμηλότερα το τελευταίο δημοσιευμένο της Eurostat του 2021 33% εδώ πάει και λίγο πιο πέρα . Γενικά πέφτουμε όχι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά διότι έχουμε μεγάλο κλάδο ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ κατ´ανάγκην κακό διότι έχει και πολλά θετικά ως προς την πρόσβαση και την ταχύτητα κλπ. Η πηγή είναι το Global Health Expenditure database, World Health Organization ( WHO ) στην δεύτερη φωτό έχω και αυτό ακριβώς που ανέφερα στην Βουλή δηλ το 35% ιδιωτικές δαπάνες υγείας επί Σύριζα και το 33% τώρα επί ΝΔ στο τελευταίο και από Eurostat δημοσιευμένο στοιχείο».

