Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι θα πει ο Ανδρουλάκης

«Αίνιγμα» η στάση των κορυφαίων στελεχών που ήταν συνυποψήφιοι για την προεδρία

Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι θα πει ο Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για να ανοίξει ο δρόμος προς το Συνέδριο του κόμματος.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας και θα γίνει παρουσία όλων των κορυφαίων στελεχών του κόμματος που ήταν συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη για την προεδρία του κόμματος, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκφράσει δημόσια τους προβληματισμούς τους για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Μοναδική απουσία θα είναι αυτή του Χάρη Δούκα, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στη Βραζιλία όπου θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα κινηθεί σε δύο άξονες:

1. Περιγραφή της πολιτικής κατάστασης της χώρας και ανάλυση του ρόλου του ΠΑΣΟΚ ως ο μοναδικός ρεαλιστικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.

2. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ώστε μέχρι τις εκλογές να πετύχει τον εκπεφρασμένο στόχο, στον οποίο συμφωνούν όλες οι πλευρές, που είναι να λάβει την πρώτη θέση «έστω και με μία ψήφο διαφορά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο θα μιλήσει και για την ανάγκη «αμφίπλευρης διεύρυνσης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη από το Σάββατο ανακοινώσει ότι το ΠΑΣΟΚ από σήμερα μπαίνει επισήμως «σε εκλογική ετοιμότητα», ενώ το Συνέδριο αναβαθμίζεται σε ορόσημο μιας «πορείας προς τον λαό», όπως είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε πολιτική εκδήλωση στη Λάρισα.

«Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα. Το σχέδιό μας θα πάει σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Το Συνέδριό μας θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τον λαό, για τη νίκη του λαού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην αλαζονεία. Και σε αυτόν τον αγώνα, σας θέλω μπροστάρηδες και πρωταγωνιστές, γιατί η νίκη θα έρθει από εσάς, για εσάς, για τις οικογένειές σας, για τα παιδιά σας, για την πατρίδα μας. Γι' αυτό από Δευτέρα αγώνα παντού μέχρι τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα όσα πουν τα κορυφαία στελέχη του κόμματος που θα λάβουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση και τα οποία έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σχετικά με αποφάσεις και στάσεις της ηγεσίας. Το παρών θα δώσουν όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος όπως η οι Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Κώστας Σακανδαλίδης, Γιάννης Μανιάτης, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάνζος, Κώστας Τσουκαλάς κ.α.

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αιχμηρές δημόσιες αναφορές στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως της Άννας Διαμαντοπούλου που παρά τη θέση της ως υπεύθυνης Στρατηγικού Σχεδιασμού, είπε ότι η δημόσια εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πρόβλημα. η Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε λόγο για «αυτογκόλ» σχετικά με την τοποθέτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου για 24 ώρες στη θέση του διευθυντή του Γραφείου Προέδρου, ενώ και ο Χάρης Δούκας για το ίδιο θέμα είχε μιλήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ «σφιχταγγαλιάζονται» με τη ΝΔ. Τέλος, σχολιάζοντας την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι «ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα». Πρόκειται για το ίδιο στέλεχος που πριν λίγους μήνες είχε προκαλέσει μεγάλη ένταση στο εσωτερικό του κόμματος με την αναφορά του για «κολλημένη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν αυτά ή άλλα στελέχη θα προχωρήσουν σε αντίστοιχης έντασης κριτική και εντός του οργάνου του κόμματος, αλλά και στο πώς θα απαντήσει σε όλα αυτά ο πρόεδρος του κόμματος.

